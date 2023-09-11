Культура

Победителей всероссийского конкурса наградили в Пушкинских Горах

Гала-концерт всероссийского творческого фестиваля-конкурса «Пушкинская лира» для обучающихся специальных учебно-воспитательных учреждений (СУВУ) состоялся в Пушкинских Горах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства региона

От имени правительства Псковской области и губернатора Михаила Ведерникова участников поприветствовала первый вице-губернатор Вера Емельянова. Она выразила уверенность, что для каждого участника конкурс помог открыть дорогу в мир искусства.

«В этом творческом соревновании важны не только талант и мастерство, но и огромная вера в собственные силы. Желаем положительных эмоций и отличного настроения!» — отметила в своем послании к участникам конкурса Вера Емельянова.

«География нашего конкурса растет», — заявил директор Себежского СУВУ Геннадий Барышников во время выступления на праздничном мероприятии. В 2023 году участие в «Пушкинской лире» приняли воспитанники и преподаватели 30 специальных учебно-воспитательных учреждений. Также в Псковскую область прибыли представители двух учреждений из Республики Беларусь. В общей сложности конкурс объединил более 250 человек.

Во время торжественного мероприятия объявлены победители и призеры по 5 номинациям, в которых участвовали воспитанники учреждений. В номинации «Литературный герой», где надо было написать рассказ о любимом герое произведений А. С. Пушкина, победила Яна Шемелова из Ишимбайского СУВУ. «Как вечно Пушкинское слово!» — лучшее прочтение стиха показали Максим Вербицкий из Санкт-Петербургского СУВУ и Екатерина Мазова из Куртамышского СУВУ.

Лучшую постановку по мотивам произведения А. С. Пушкина в номинации «Театральная» показали ребята из СУВУ города Октябрьск Самарской области. Титова Софья из Куртамышского СУВУ сделала лучшую презентацию о лицейских годах великого русского поэта в номинации «Да здравствует лицей!».

В номинации «Творческая» лучше всех свои способности проявил Алексей Романов из Санкт-Петербургского СУВУ и Максим Душкин из Орловского СУВУ.

Кроме победителей организаторы отметили призеров и дипломантов специальных номинаций. Отдельная номинация была организована и для педагогов.

В завершении «Пушкинской лиры» провели акция «Не оставим без дворца ни синицу, ни скворца». Воспитанниками Себежского СУВУ изготовили 30 скворечников, по одному на каждое учреждение, принявшее участие в конкурсе. Все они будут переданы музею-заповеднику А. С. Пушкина «Михайловское». После концерта участников ожидала большая экскурсионная программа.

Фестиваль-конкурс направлен на выявление, поддержку и распространение творческого опыта талантливых обучающихся и педагогов в области популяризации русского языка и культуры в мире, пропаганды всемирного значения наследия творчества А. С. Пушкина. Учредителем фестиваля-конкурса является Министерство просвещения Российской Федерации, организатором — Себежское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа.