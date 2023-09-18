Культура

Творческая делегация Псковской области посетила «Петербург Пушкина»

Творческая делегация Псковской области вернулась из экскурсионной поездки «Петербург Пушкина», которая состоялась в рамках одноименного культурного проекта 14 - 15 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корскова

Такая возможность представилась учащимся ДМШ, ДШИ, ДХШ Псковской области благодаря программе «Моя Россия» национального проекта «Культура», в рамках которой проходят культурно-просветительские маршруты по России. В этом году культурный маршрут был посвящён жизни и деятельности великого русского поэта А. С. Пушкина.

Как рассказала руководитель группы, заведующая Центра непрерывного образования Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Анжелика Романюк, Санкт-Петербург встретил делегацию дождем, что не помешало участникам насладиться красотой города.

Псковичи побывали на обзорной экскурсии по Санкт-Петербургу, во время которой увидели набережные и улицы, где гулял поэт, дома, где он жил или неоднократно бывал, где обитали его друзья и герои его произведений. Впечатление оставили посещение музея-макета «Петровская акватория», знакомство с литературной экспозицией «А.С. Пушкина. Жизнь и творчество», «Музея-квартиры А.С. Пушкина».

Как отметили ребята, во время поездки они узнали много новых интересных интересные фактов о жизни и творчестве поэта, его семье, друзьях и недугах, ссылке и путешествиях.

Поездка проходила в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура» в целях популяризации историко-культурного наследия народов Российской Федерации, а также духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Её участниками стали 36 учащихся ДМШ, ДШИ, ДХШ Пскова, Великих Лук, Печор, Псковского района, Дедович и Бежаниц, а также преподаватели школ, руководители творческих коллективов: преподаватель ДШИ города Пскова Юлия Артемьева, руководитель ансамбля гитаристов ДМШ №1 имени Римского- Корсакова города Пскова Елена Рошка, руководитель поэтической студии «Чернильница» ДМШ 1 имени М. П. Мусоргского города Великие Луки Оксана Рахманова.