Культура

Выставка «Российский север XIII» открылась в Псковском музее-заповеднике

Масштабная выставка «Российский Север XIII» открылась во Дворе Постникова Псковского музея-заповедника. На ней представлены лучшие работы художников Северо-Запада страны, творчество которых так или иначе связано с Псковщиной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

«Это большое событие в сфере культуры нашего региона. Выставочный проект открылся сразу на шести площадках Пскова, одной из которых стал музей. Во Дворе Постникова представлены живопись, скульптура и предметы декоративно-прикладного искусства. На выставке можно увидеть совсем разные жанры: исторический пейзаж и портрет, натюрморт и даже политический плакат в живописном полотне», – отметила заместитель генерального директора Псковского музея-заповедника Эльвира Королева.

Особый интерес может вызвать картина Аркадия Филинова, на которой изображена панорама Кремля XVII века. В процессе написания полотна для создания исторически точного облика Пскова художник обращался за консультацией к сотрудникам Псковского музея-заповедника, использовал информацию из фондовых источников.

«Вдохновением для создания этой картины стал цикл литографий с изображением Пскова XVII века Ю.П. Спегальского. Захотелось воплотить подобное в живописных образах, опираясь на источники, хранящиеся в фондах музея. Работая над картиной, я использовал изображения на известных иконах, тексты XVII века, которые описывали и фиксировали состояние крепости», – поделился автор работы.

На открытии выставки присутствовали представители правительства региона, члены Союза художников России, искусствоведы и авторы картин, представленных на выставке. Председатель правления Союза художников России Андрей Ковальчук вручил коллективу Псковского музея-заповедника благодарственное письмо за вклад в развитие изобразительного искусства Российской Федерации. Генерального директора музея Светлану Мельникову наградили золотой медалью «Духовность. Традиции. Мастерство».