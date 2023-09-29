Культура

Владимир Рецептер: Не поставить «Невский проспект» нам было нельзя!

Спектаклем «Невский проспект» вчера, 28 сентября, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» продолжили гастроли санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера.

«Невский проспект» Владимира Рецептера. Фото здесь и далее Николая Алексеева, музей-заповедник «Михайловское».

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, эту работу, в основу которой легла одна из так называемых «Петербургских повестей» Н. В. Гоголя, в Псковской области «Пушкинская школа» показала во второй раз. Впервые Владимир Рецептер показал свой «Невский проспект» здесь, в музее-заповеднике, пять лет назад, в сентябре 2018-го, когда только-только поставил его для своего второго выпуска в Российском государственном институте сценических искусств — в тот год к своим завершающим экзаменам и к диплому шло второе поколение этой уникальной, «специализирующейся» исключительно на классических постановках петербургской труппы. Тогда «Невский проспект» в Пушкинском заповеднике показали в рамках фестиваля молодёжных театров «Михайловское».

«Невский проспект» продолжает линию инсценировок гоголевской прозы, которую Рецептер открыл спектаклем «Вальс имени Гоголя» по «Запискам сумасшедшего» с одним из ведущих актёров труппы Денисом Волковым в главной роли. Премьера постановки по «Запискам…», кстати, также состоялась именно на фестивале «Михайловское», только годом ранее. «Невский проспект» с «Вальсом…» объединяет не только то, что мэтр и его ученики обращаются к очень сложному для инсценировки материалу, но и ряд сценических приёмов, найденных для работы над этим материалом. Более того, для создания образа фантасмагорического города, города-обмана, в обеих постановках используется простенький мотив, напоминающий мелодию старой шарманки. Этот «вальсок», который сочинил сам Владимир Рецептер, трансформируется от сцены к сцене и сам уже — будто становится ещё одним действующим лицом. В музее попутно отметили, что музыкальное оформление спектакля о городе тысячи лиц и тысячи грёз вообще очень разнообразно: от простенькой народной немецкой песенки о «Любезном Августине» до гениального соло из симфонической сюиты «Шехерезада» Н. А. Римского-Корсакова.

По окончании спектакля «Невский проспект» публика аплодисментами вызвала на сцену Владимира Рецептера — автора постановки, создателя и бессменного руководителя Государственного Пушкинского театрального центра в Санкт-Петербурге и театра «Пушкинская школа» в составе этого центра. Мэтр поблагодарил зрительный зал за тёплый приём и не смог не заметить: «Наш театр расположен столь близко к Невскому проспекту, что не поставить это превосходное, неслыханное произведение Николая Васильевича Гоголя было нельзя! И мы поставили».

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» напомнили, что сегодня, 29 сентября, большие гастроли театра «Пушкинская школа», которые в музее в этом году принимают уже в десятый раз, продолжит одна из самых востребованных работ Владимира Рецептера и его «Пушкинской школы» — спектакль «Ревизор» по комедии Н. В. Гоголя.