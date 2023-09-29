Культура

Псковичи стали участниками культурно-просветительского проекта в Москве

Творческая делегация Псковской области приняла участие в культурно-просветительском проекте «Моя Россия - Моя Москва», который проходил в Москве с 28 по 30 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Поездка проходила в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура» в целях популяризации историко-культурного наследия народов Российской Федерации, а также духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения.

Как рассказала заведующая Центра непрерывного образования Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Анжелика Романюк, в состав делегации вошли 22 учащихся ДМШ, ДШИ, ДХШ Пскова, Великих Лук, Печор, Себежа, Невеля, Усвят, Бежаниц и Дедовичей от 10 до 17 лет. Все они являются победителями творческих олимпиад, конкурсов, активными участниками фестивалей, концертов, выставок.

Ребята совершили обзорную экскурсию по Москве, посетили музей-усадьбу А. П. Чехова «Мелихово», Государственный Исторический музей, познакомились с богатой коллекцией русского искусства Третьяковской галереи, погрузились в тайны классической музыки и решили ряд музыкальных загадок, связанных с известными композиторами и музыкальными инструментами в российском национальном Музее Музыки. Неизгладимое впечатление оставил аттракцион «Полет над Москвой». Интерактивный 4D-фильм со спецэффектами и подвижной платформой для максимальности ощущения полета над столицей позволил увидеть целостную картину современного города. Завершилась программа прогулкой по Красной площади, парку «Зарядье» и Старому Арбату.