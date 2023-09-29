Культура

Историко-краеведческая олимпиада школьников стартовала в Пскове

Псковская историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василёва объявила о старте 26-й городской историко-краеведческой олимпиады школьников «Псковский дивный край, моя Россия, Боль и гордость, родина моя!» (И. Яненсон): к 80-летию со дня образования Псковской области». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в библиотеке.

К участию в олимпиаде приглашаются ученики 7-11 классов общеобразовательных учреждений Пскова.

Централизованная библиотечная система Пскова проводит эту олимпиаду совместно с управлениями культуры и образования администрации Пскова, Псковским государственным университетом, Псковским областным институтом повышения квалификации работников образования, Псковским музеем-заповедником, псковскими архивами и другими заинтересованными организациями.

Задача олимпиады - развитие познавательных интересов школьников к углубленному изучению истории Псковского края. По традиции олимпиада проходит в три этапа.

Первый, с 2 октября до 20 декабря 2023 года, пройдёт в общеобразовательных учреждениях Пскова по заранее оговорённым темам. После каждое учебное заведение выберет три лучшие работы, авторы которых примут участие во втором этапе и до 20 февраля представят в оргкомитет свои рефераты на заданную тематику.

В этом году участникам олимпиады предлагают изучить историю образования Псковской и Великолукской областей в 1944 году, рассказать о трудовом героизме псковичей в восстановлении края после Великой Отечественной войны и о том, как налаживалось управление регионом.

Победители второго этапа до 29 марта 2024 года поучаствуют в третьем этапе, который состоится в читальном зале Историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва.

На каждом этапе жюри будет оценивать работы участников в баллах, подводить промежуточные итоги, вручать дипломы и памятные подарки. Победители второго и третьего этапов также получат призы.

В состав оргкомитета олимпиады вошли: профессор кафедры отечественной и всеобщей истории ПсковГУ Анатолий Филимонов (председатель жюри), начальник отделения документов новейшей истории и по личному составу Государственного архива Псковской области Ирина Андреева, директор Госархива Псковской области Наталья Исакова, кандидат педагогических наук, доцент, научный директор псковского филиала Российской международной академии туризма Светлана Кускова, краевед, генеалог, главный хранитель фондов краеведческого музея города Опочки Александр Кондратеня, краевед Татьяна Медникова, директор Псковской областной краеведческой экспедиции Александр Михайлов, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин Псковского областного института повышения квалификации работников образования Татьяна Пасман, старший научный сотрудник отдела «Древлехранилище» Псковского музея- заповедника Арсений Постников, а также специалисты Историко-краеведческой библиотеки и руководители органов культуры и образования города Пскова.