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Культура

Спектакли «Пушкинской школы» в «Михайловском» посетили учащиеся из 10 районов Псковской области

03.10.2023 16:18|ПсковКомментариев: 0

На гастрольных спектаклях санкт-петербургского театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера в период с 20 сентября до 1 октября в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» побывали школьники и учащиеся специальных учебных заведений из Пскова и десяти районов Псковской области, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее.

Фото: музей-заповедник «Михайловское». Общий поклон по окончании спектакля «Невский проспект» по комедии А. С. Грибоедова

Изыскали возможность организовать поездку своих воспитанников на тот или иной спектакль в псковской школе №2, в Псковском педагогическом комплексе, Псковском техническом лицее, Псковской инженерно-лингвистической гимназии, в школе №7 города Острова, в опочецких гимназии и школе №4, в школе искусств посёлка Бежаницы, в Дубровской школе Новоржевского района, Макушинской школе Опочецкого района, в Стругокрасненской школе, в Порховской школе №1, в Великолукской сельхозакадемии, Псковском филиале Академии туризма, в Псковском областном колледже искусств.

Преподаватели Псковского технического лицея привезли учеников разных классов на три спектакля: на «Ревизора» по Н. В. Гоголю, «Свадьбу Кречинского» по А. В. Сухово-Кобылину и на «Горе от ума» по А. С. Грибоедову. Четыре постановки для своих воспитанников выбрали в опочецкий школе № 4, пять — в Новоржевской средней школе. На всех без исключения спектаклях побывали ученики двух пушкиногорских школ — средней имени А. С. Пушкина и санаторной школы-интерната. Воспитанники этих учебных заведений, верные друзья и активные доброхоты «Михайловского», были приглашены на выступления петербургской труппы бесплатно.

Многие педагоги рационально решили совместить «театральную» поездку своих воспитанников с посещением какого-либо музейного занятия, программы или тематической выставки, какие во множестве, в том числе и по «Пушкинской карте», предлагают в музее-заповеднике «Михайловское» для детей и подростков. Так, например, учащиеся Писковской школы (Псковский район) не только побывали на искромётной комедии «Горе от ума», но и от души развлеклись на фольклорной программе «Деревенский Пушкин». А ученики из Тямши (также Псковский район) посмотрели пушкинскую «Русалку», узнали много нового на большой фондовой выставке «Из истории создания драмы “Борис Годунов“» (где есть даже портрет царя Бориса, написанный неизвестным художником в XVII веке) и на музейном занятии «В гостиной истинно дворянской».

Почти все спектакли артистов из северной столицы в музее-заповеднике «Михайловское» в этом году можно было посетить за государственный счёт, по именной «Пушкинской карте». И этой возможностью воспользовались 502 человека.

В нынешнем году традиционные выступления «Пушкинской школы» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» проходили в десятый раз. Традиционно на эти показы приходит и приезжает большое количество подростков и молодёжи, подытожили в музее.

Теги: #спектакль #михайловское
Источник: Псковская Лента Новостей
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