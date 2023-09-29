Культура

Льготные категории туристов смогут бесплатно посетить Изборский музей 4 октября

Бесплатный вход в музей для льготных категорий туристов организуют в Изборском музее-заповеднике сегодня, 4 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Воспользоваться возможностью смогут школьники, студенты, многодетные семьи, пенсионеры, воспитанники Суворовских военных и Нахимовских военно-морских училищ, участники СВО и их семьи.

Подробнее действующих о выставках можно прочитать в разделе «экспозиции» на сайте музея. Среди них:

• Экспозиция «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии».

• Экспозиция «Русские и сето. Одна земля, общая история».

• Экспозиция «Изборская земля – святые места для русской культуры.

• Изборская палата Русской словесности и Православной веры.