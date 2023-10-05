Культура

Первый академический концерт сезона состоялся в псковском колледже искусств

Концерт «В ней что-то чудотворное горит» состоялся в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове 7 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Как рассказала музыковед, ведущая программы Лариса Никитина, концерт был посвящён двум праздникам, которые отмечаются в начале октября - международному Дню музыки, учреждённому в 1973 году в Лозанне, и международному и российскому Дню учителя.

Зрителями концерта стали участники 13-х Псковских международных краеведческих чтений.

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В программе прозвучала музыка различных жанров, стилей и направлений - С. В. Рахманинова, П. И. Чайковского, Бенедетто Марчелло, Зекиньи де Абреу, Джо Привата, Джона Леннона, Пола Маккартни, Дюка Эллингтона.

Исполнители - студенты и преподаватели колледжа: Татьяна Зарецкая, Анастасия Зорина, Ирина Колтунова, Софья Новоселова, Софья Ершова (фортепиано), Кейт Данилова, Наталья Клюкина (виолончель), Андрей Коборов, Глеб Бакаушин (гитара), Татьяна Крылова, Никита Шанович (аккордеон), ансамбль «Pokiband» - Иван Бондаренко (тромбон), Пётр Анисимов (кларнет), Камилла Цуман (труба), Кирилл Лотарëв (туба), Артём Демченко (ударная установка) под руководством Дмитрия Кузьмина.

В колледже добавили, что концерт «В ней что-то чудотворное горит» - первый в новом сезоне академический концерт колледжа искусств.