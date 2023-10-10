Псковичей приглашают на интерактивную программу «Старая крепость»

Псковский музей-заповедник приглашает жителей и гостей города узнать секреты одной из самых древних крепостей России – Псковского кремля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.
Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник
В ходе программы участники вместе со стрельцом пройдут по крепостной стене, посетят Власьевскую башню и узнают о конструкции и назначении этих укреплений. Под руководством стрельца участники, экипированные деревянными копьями, мечами и щитами, поучаствуют в боевом построении и познакомятся с его особенностями.
Программа пройдет 14 октября в 15:00.
Место встречи: информационный центр музея (ул. Кремль, 4).
Обязательна предварительная запись по телефону: +78112724574.