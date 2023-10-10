Культура

Студенты и преподаватели псковского колледжа искусств приняли участие в фестивале «Другое искусство»

Студенты и преподаватели Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова приняли участие в мероприятиях фестиваля людей с ограниченными возможностями здоровья «Другое искусство». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учебном заведении.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств им. Н. А. Римского-Корсакова

Представители колледжа посетили мастер-классы преподавателей Российской государственной специализированной академии искусств по различным направлениям инклюзивной педагогики, которые прошли в колледже 6 октября. Их провели: старший преподаватель кафедры живописи и графики Мария Смахтина (изобразительное искусство), преподаватель по танцу и сценическому движению Ермек Жаслыков (хореография), профессор, декан театрального факультета Игорь Востров (театр), доцент, заведующая кафедрой пластической выразительности актера Екатерина Мигицко (жестовое пение), доцент кафедры оперного пения Олеся Гринько (вокал), профессор, заведующая кафедрой инструментального исполнительства Юлия Антонова (фортепиано).

Непосредственное участие в мастер-классе по фортепиано приняла студентка 2 курса специализации «Этнохудожественное творчество» Ольга Александрова (преподаватель Надежда Садкова). Незрячая студентка и её педагог получили ряд ценных рекомендаций от Юлии Антоновой.

В рамках фестиваля «Другое искусство» прошёл показ спектакля «Большое Маленькое. Театр предмета» 2-го курса специализации «Театральное творчество» под руководством мастера курса, преподавателя колледжа Анастасии Филонович.

На круглом столе «Инклюзивная культура: приоритеты и перспективы», который состоялся в библиотеке имени Курбатова 7 октября, преподаватель Ирина Галковская рассказала об опыте работы в области музыкальной инклюзии. Своё выступление она сопроводила фотографиями совместных проектов студентов колледжа и воспитанников Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области и Интеграционных мастерских имени Шмидца.

В колледже добавили, что большое впечатление на студентов и преподавателей колледжа произвели спектакли в рамках фестиваля «Другое искусство».