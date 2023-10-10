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Культура

Группа «Черный квадрат»: Перепеть Цоя вряд ли кому-то удастся

12.10.2023 15:40|ПсковКомментариев: 0

«Возьмешь интервью у двойника Цоя?» - предложили мне редакции. В Доме офицеров 11 октября выступила группа «Черный квадрат» - музыкальный проект памяти группы «Кино». Лидер коллектива Игорь Соколов на Цоя не так уж и похож, да он и не пытается заменить поклонникам легенду русского рока. Но исполнение песен Цоя на высоте и позволяет по-новому оценить красоту музыки группы «Кино».

Накануне выступления музыканты группы «Черный квадрат» рассказали Псковской Ленте Новостей, кто их зритель, что мешает их уличным концертам и почему Цой вечен.

СПРАВКА
«Черный квадрат» - музыкальный проект памяти Виктора Цоя. Группа основана Игорем Соколовым в 1989 году в Белгороде. С 2010 года группа начинает выступать с трибьют-программой группы «Кино». Пронесённая Игорем через года музыка Виктора Цоя находит небывалый отклик в сердцах слушателей. Песни группы «Кино» становятся неотъемлемой частью концертной программы «Чёрного Квадрата».

Без возрастных ограничений

- Игорь, как вы пришли к тому, чтобы исполнять песни Цоя? Или, наоборот, все начиналось с увлечения его творчеством?

- У меня в детстве было много музыки. До «Кино» я фанател от группы «Форум» (Виктор Салтыков). Когда я с ним случайно встретился в музыкальном магазине в Москве, все это ему выложил. Хороший человек и музыкант. Он предлагал мне участвовать в его проекте. Но я отказался, объяснив, что у меня есть свой проект.

Но именно Цой дал толчок к своему творчеству. Это длинная история, которую долго можно рассказывать. Фильм «Асса», песня «Перемен!» - все с этого началось...

- Группа, которую вы создали, называется «Черный квадрат». Почему так назвали?

- Изначально было название «Квадрат», потом «Ночь», «Блюзовая ночь» - по моим песням. Но потом все-таки оставили «Квадрат» - потому что в группе все равны, как стороны квадрата, нет главного. А черным он стал позже, потому что это любимый цвет.

- Состав группы сейчас другой?

- Конечно! Первый состав был сформирован в 1989 году. Максим, наш нынешний барабанщик только родился. Состав много раз менялся, по разным причинам. Кому-то надоедало, кто-то начинал заниматься своим творчеством. Сейчас обновленный состав. И я замечаю, что ребята очень «сыгранные» - с первых репетиций очень комфортно всем.

- Кто сейчас в составе группы? Кого и где вы нашли?

- Максим Баженов - барабанщик. Он еще и гитарист немножко. Раньше с нами работал Михаил Драмберг - очень крутой профессиональный барабанщик (в данный момент он работает с Дидюлей). Когда у него не стало получаться с нами работать, он на замену пригласил Максима, и он остался «на постоянку» в нашей группе. Хотя у него есть свой собственный проект - «Экология мысли», очень интересный. Ребята играют на ведрах, на всяком хламе, такая «поэзия водосточных труб».

Стас Усманов, гитарист, с нами примерно месяц. Он самый свежий участник коллектива. Искали гитариста, потому что со старым попрощались - Юра решил своим творчеством заниматься. А Стаса я уже знал как гитариста, случайно встретил, пригласил. Мы решили попробовать и все срослось.

Артем Жаворонок - бас-гитарист, пришел к нам год назад. Нашелся через друзей, как это обычно происходит в среде музыкантов.

- Ребята тоже поклонники Цоя?

- После встречи со мной, наверное, они стали еще большими его поклонниками. Самое главное в его текстах - это актуальность. Причем, тексты написаны более 30 лет назад, а ощущение, что написаны вчера.

«Стихи Цоя - это близко мне настолько, насколько вообще могут быть близки тексты. Они о борьбе с этим миром. Но это борьба не злая, а борьба, направленная на созидание», - заметил Максим Баженов.

- Кто ваши зрители - это люди 40+ ? Или молодежь тоже приходит на концерты?

- У нас нет определенного континента зрителей - все: начиная от маленьких до уже зрелых людей. Дети выходят петь с нами на сцену. Иногда видим детей на плечах родителей.

Мы не копируем «Кино»

- Иногда вас называют «двойником» Цоя и отмечают некоторое сходство с ним. Вы что-то делаете, чтобы быть похожим на него?

- Я бы не сказал, что похож на него. Были продюсерские проекты, которые пытались сделать из меня что-то похожее на Цоя. Но мне это не нравилось никогда. Мы даже на концерте делаем немножко по-своему, добавляем импровизацию. Стараемся близко к оригиналу держаться, но не копируем группу «Кино». А зачем? Думаю, это совсем другое шоу, и оно не нужно. Потому что перепеть Цоя вряд ли кому-то удастся. И мы не стараемся это делать. Делаем немножко по-своему. И мне кажется, что людям это нравится.

- Раньше вы часто давали концерты на улице. Сейчас продолжаете эту практику?

- Сейчас уже нет. На это просто нет времени, и нет таких возможностей. В Москве сейчас это очень сложно делать. Для уличных концертов есть определенные места, но нужно записываться заранее, и время для выступления тоже ограниченное. И надо привезти оборудование, подключить - как минимум час теряешь. А времени всего два часа дается! Очень неудобно получается.

Раньше было намного проще. По крайней мере, когда мы играли на ВДНХ, мы сами следили за порядком, старались, чтобы не было беспредела, чтобы никто не мусорил, не выпивал крепких спиртных напитков. Мы старались следить за этим. И даже полицейские нам выражали благодарность.

- У вас много своих хороших песен. Исполняете их на концертах?

- По желанию зрителей. Понятно, что спустя столько лет, творчество Цоя от нас уже никуда не денется. Нас приглашают из-за того, что мы играем песни Виктора Цоя. И люди приходят к нам на концерты за этим. Но обновленным составом мы пришли к единому мнению, что нужно делать свое. Тем более, у меня есть песни и 10- и 20-летней давности. Ребята говорят, что, если их правильно сделать, они людям будут нравиться.

Недавно на концерте в Орле кто-то даже выкрикнул из зала: «Давайте песню «Гулять при Луне»!». Оказывается, люди знают нашу музыку. Но пока мы не можем ее сыграть, потому что обновленный состав. Нужно время. Хочется сделать, чтобы все это звучало красиво. Не хочется делать лажу.

- То есть пока только Цой?

- Нет. Если зрители попросят, то сыграем обязательно.

Цоя любят везде

- А среди песен Цоя есть любимые?

- У меня есть: «Спокойная ночь» и «Печаль». Вообще все песни очень классные. Мы очень любим старые песни. «Твой номер» - это просто шедевр! Нравится альбом «Ночь», мне кажется, что он - один из лучших. Хотя, насколько я знаю, Цою он не нравился по звучанию, по подаче. Они практически не играли эти песни на живых выступлениях. Была презентация этого альбома, где он единственный раз был сыгран. Естественно, с аппаратурой были проблемы, как всегда в те времена. Может, поэтому они его не играли. Хотя песню «Последний герой» из этого альбома они играли практически в каждом своем концерте.

- Вы гастролируете по разным городам. Где больше любят Цоя?

- Цоя любят везде. Мы только что ехали сюда в такси. Женщина слушала Цоя. Цой вечен, что тут говорить...

- То есть, Цой жив?

- Цой жив. Его песни будут жить еще очень долго. Благодаря его песням, у людей в лучшую сторону меняется настроение самой жизни. В песнях есть актуальность, правда, честность, искренность. Все просто и красиво.

Беседовала Светлана Синцова

Фото Александра Елисеева

Теги: #концерт #Дом офицеров #Цой #Черный квадрат
Источник: Псковская Лента Новостей
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