Культура

Завершается онлайн-голосование за первого участника псковского опен-эйра «Добрый рок»

Остаётся пара дней до завершения голосования по первому отборочному концерту XII Международного фестиваля живой музыки «Добрый рок - 2024». Концерт состоялся в баре «Нора» в Пскове 29 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор фестиваля Андрей Семенов.

Фото: «Нора»

Напомним, зрители выбирают претендента, который пройдет во второй этап фестиваля, путем онлайн-голосования, оно проходит по ссылке.

«Интересно было наблюдать за изменениями количества голосов. Изначально лидировали "Гефест", потом инициативу перехватили москвичи "Авантюра", сейчас снова лидируют псковско-питерский коллектив», - отметил Андрей Семенов.

При очном голосовании в клубе голоса распределились следующим образом:

за группу «Авантюра» (Москва) - 12 голосов,

за группу «Гефест» (Псков/Санкт-Петербург) - 21 голос.

«Итак, второй этап голосования. Кто из претендентов сентябрьского отборочного концерта, на ваш взгляд, должен играть на "Добрый рок - 2024"? Выбираем и ждем встречи на опен-эйре летом», - пригласил любителей музыки Андрей Семенов. Он также напомнил, что организаторы вправе добавить каждому из претендентов от 5 до 20 голосов.

Добавим, онлайн-голосование будут проводить после каждого отборочного концерта. По итогам всех этих этапов организаторы и выберут по каждому концерту участника летнего опен-эйра «Добрый рок-2024», который снова пройдет на береговой линии Смолинского озера в поселке Палкино 5-7 июля 2024 года.