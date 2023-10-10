Культура

Панк-группа «Бригадный подряд» выступит в Пскове

Панк-группа «Бригадный подряд» выступит в баре «Нора» в Пскове 19 ноября. Концертом группа отметит 10-летие альбома «Сомнамбула». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил организатор концерта Андрей Семенов.

«Самый прослушиваемый альбом "Бригадного подряда" "Сомнамбула" выпущен 10 лет назад. "Гитары", "Питер рок-н-ролл", "Марш неудачников", Welcome aboard и другие треки, крепко засевшие в плейлистах настоящих ценителей рока. Это будет потрясающее шоу, на котором также прозвучат и новые песни, и все самые мощные хиты. "Бригадный подряд" - вечно юные и безбашенные хулиганы из Санкт-Петербурга. В этот вечер зал наполнят лихие гитарные рифы, хлесткие рифмы, буйство и циркуляция энергетики.

А еще вас ждет мощь слэма, харизма "Бригадного подряда" и незабываемые эмоции!» - анонсировал концерт Андрей Семенов.

Концерт состоится в баре «Нора» на улице Декабристов, 62. Вход с 20:00, старт - в 21:00.

«Бригадный подряд» — советская и российская панк-группа из Санкт-Петербурга, образованная в 1985 году.