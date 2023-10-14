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Культура

Выставка уникальных икон открылась в Псковском музее-заповеднике

14.10.2023 13:20|ПсковКомментариев: 0

Выставка «Любуюсь Псковом», на которой представлены своеобразные «иконописные чертежи», изображающие «священную топографию» не только псковских церквей и монастырей, но и целого города, открылась в Псковском музее-заповеднике сегодня, 14 октября, в праздник Покров Пресвятой Богородицы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения. 

Фото здесь и далее: пресс-службе Псковского музея-заповедника

В 1581–1582 годах Псков безуспешно осаждало войско короля Стефана Батория. Борьба псковичей нашла отражение в летописных источниках и в литературных памятниках. К этим героическим событиям восходит и традиция изображения Пскова на иконах.

В основу иконописного сюжета легло «Сказание о видении Дорофея». Оно повествует о видении благочестивого слепого старца Дорофея, монаха Псковского Покровского монастыря, в котором Пресвятая Богородица в предстоянии русских святых обещала свою милость защитникам города.

В традиции изображения Пскова на иконах прослеживаются два извода: Покровский и Печерский. К первому относится самая ранняя из известных – чудотворная икона «Богородица Псково-Покровская», написанная на рубеже XVI–XVII столетий и ставшая храмовой иконой Покровского монастыря. На Псково–Покровской иконе изображены и Богоматерь – заступница, и псковская крепость – город, наполненный церквями и монастырями. Самая ранняя икона этого извода находится в Троицком соборе. На выставке представлена ее фотография. Икона «Богородица Псково-Покровская» имеет еще и народное название – «Псковский Покров». Эту святыню псковичи считали защитницей Пскова и знаком особого покровительства Божией Матери Псковской земле. Ведь ее явление на стенах осажденного Пскова помогло спасти город от войска польского короля.

Появление первого масштабного географического плана Псковской крепости 1694 года оказало влияние на иконописное изображение икон. Появляется второй извод – «Печерский», получивший свое название по месту нахождения икон.

На иконах этого извода повторяется план крепости, дополненный изображением храмов, пригородных монастырей. Икона-карта стала первым воплощением полного плана Пскова и прилегающей к нему местности. Печерский извод представлен четырьмя иконами, две из которых, принадлежавших Псково-Печерскому монастырю, не сохранились. Они обветшали и погибли в конце XIX — первой половине XX века.

На выставке представлены две сохранившиеся иконы Печерского извода из фондов Псковского музея-заповедника: «Видение старца Дорофея» («икона Жиглевича») третьей четверти XVIII века и «Сретение Богородицы» из часовни Владычного креста 1784 года. Монументальная икона «Сретенье Богородицы» находилась на реставрации с 2018 года и теперь вновь доступна для обозрения.

Выставка работает и доступна для посещения в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника (улица Некрасова, 5).

Теги: #Псковский музей-заповедник
Источник: Псковская Лента Новостей
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