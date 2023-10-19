Культура

Выставка «Небесные покровители» открылась в Псковском музее. ВИДЕО

Совместная с Государственным музеем истории религии выставка тактильных картин «Небесные покровители» начала работу в Псковском музее-заповеднике 18 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Видео: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Выставка открылась в пространстве постоянной экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова». Это совместная с Государственным музеем истории религии выставка, которая знакомит как зрячих, так и незрячих посетителей с художественным искусством.

Главная цель проекта – создание инклюзивной среды и активное включение в художественную жизнь страны незрячих людей. В выставочном пространстве представили восемь рельефных полотен, выполненных из акрилового гипса, которые представляют восемь святых Русской православной церкви.

Героями картин стали святой благоверный князь Александр Невский – покровитель Санкт-Петербурга, преподобный игумен земли русской Сергий Радонежский, святой праведный воин Феодор Ушаков (адмирал) – святой покровитель российского военно-морского флота и стратегических военно-воздушных сил, благоверный великий князь Димитрий Донской, имя которого стало символом русской воинской славы, святые Герман и Савватий Соловецкие, святители Стефан Пермский, Иннокентий (Вениаминов) и Лука Крымский.