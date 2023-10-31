«Ночь искусств-2023» в Псковской области: Что? Где? Когда?

Ежегодная акция «Ночь искусств» пройдет 4 ноября по всей России. Министерство культуры организует всероссийскую акцию уже в 11-й раз. В этом году мероприятия приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «Россия объединяет». Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия в офлайн- и онлайн-форматах.
Информация о главных событиях акции -экскурсиях, мастер-классах, концертах и других мероприятиях - в материале Псковской Ленты Новостей.
Псковский музей-заповедник подготовил для гостей и жителей города множество площадок. На территории комплекса Палаты у Сокольей башни для семей с детьми распахнут свои двери сразу несколько творческих мастерских и уникальные выставки.
Под грамотным руководством музейных мастеров «милостивые государи» и «государыни» напишут письмо пером и чернилами «в дань учтивости и деликатности» по «Письмовнику» XIX века, узнают о традициях и особенностях национальных русских орнаментов и создадут свой неповторимый расписной сувенир.
Погрузиться в мир русской деревни участники смогут, сходив в гости в избу к потомственной сказочнице и послушав отрывок из традиционной сказки на «псковском» языке. Также сотрудники музея подготовили две мини-экскурсии, посвященные кузнечному творчеству известного псковского реставратора, художника и кузнеца В. П. Смирнова, а также традициям русского гостеприимства и кулинарии.
Место встречи: Палаты у Сокольей башни (Комсомольский переулок, 7);
Пространство ночного музейного квартала будет в свете иллюминации в этот день. Различные площадки расположатся на нескольких музейных объектах:
Место встречи: музейный квартал Псковского музея (улица Некрасова, 7).
В 15:00 4 ноября в мемориальном музее-квартире Ю. П. Спегальского состоится обзорная тематическая экскурсия «Он, она Псков». В ходе экскурсии псковичи смогут по-новому откроете для себя историю о том, как князь Игорь Рюрикович – наследник древнерусского престола – встретил юную псковичку Ольгу, а также о том, как они впоследствии стали первой парой молодого Русского государства.
Фото: Псковский музей-заповедник
На экскурсии расскажут об императорах, князьях, ученых, поэтах, военных и купцах Псковщины, которых объединяет одно – любовь. Ключевой точкой станет мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского, который стал памятником высокой любви истинного псковича Юрия Спегальского и его второй половины Ольги Аршакуни.
Государственный музей-заповедник «Изборск» подготовил для взрослых и детей экскурсии, мастер-классы и интерактивные программы.
Афиша «Ночи искусств» в Изборске:
Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» также традиционно присоединяется ко всероссийской акции «Ночь искусства». Поразмыслив, наиболее объединяющим действом в музее-заповеднике сочли свадьбу и решили показать своим гостям старинный свадебный обряд во всей его полноте: тут и знакомство, и сватовство, и загадочное «дымничание», и девичник, и обрядовая баня, и «ношение красоты». Включены в реконструкцию и события, которые происходили на утро свадебного дня: сборы жениха и невесты к венцу, выкуп невесты, путь на венчание.
Фото: государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»
«Играть свадьбу» будут в музейном комплексе в деревне Бугрово, в воссозданной на пушкинское время крестьянской усадьбе близ мельничного подворья. В основу сценария легли этнографически выверенные материалы: лучшие образцы литературного и музыкального народного творчества, в разные годы записанные в здешних местах исследователями-фольклористами. Но главным материалом для авторов музейной программы, конечно, стали 32 свадебные песни, которые, будучи в Михайловском, записал сам Пушкин.
Фото: государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»
Начнут «свадьбу» 4 ноября в 15.00. Возрастная рекомендация для участников и зрителей бугровского праздника — 6+.
В гостях у великолукской детской школы искусств «Центр» будет музей-заповедник А. С. Пушкина. Сотрудники музея подготовили две программы для студентов и для людей, нуждающихся в особой социальной поддержке.
3 ноября в 12.00 состоится виртуальная экскурсию по музею-заповеднику для студентов и учащихся старших классов общеобразовательных школ. Экскурсия по музею-заповеднику будет сопровождаться рассказом о жизни и творчестве А.С. Пушкина, а также чтением самых известных произведений написанных в Михайловском.
Затем сотрудники музея проведут мастер-классы по письму пером и изготовлению печатного оттиска «Лубочная картинка». Созданные своими руками произведения участники смогут забрать с собой, а письмо, написанное гусиным пером, заберут в фирменном конверте Пушкинского заповедника.
В 13.30 гостей ждет такая же программа, адаптированная для гостей по времени и содержанию. Участники познакомятся с многовековой историей русского лубка и зарождением книгопечатания, постараются своими руками воспроизвести путь процесса гравирования и попробовать себя в роли печатника. Каждый участник сможет снять оттиски с оригинальных липовых досок, используя технологии XVII века, самостоятельно изготовил и забрал с собой на память небольшой тираж лубочных картинок, созданных своими руками.
3 ноября в 16:00 в рамках городского абонемента виртуального концертного зала покажут трансляцию концерта Московской филармонии из цикла «Сказки с оркестром». Сказку «Василиса Прекрасная» читает Павел Любимцев в сопровождении симфонического оркестра Московской государственной филармонии. Музыка Мендельсона, Вагнера, Глинки, Бородина, Мусоргского, Лядова и других.
В музее-усадьбе Софьи Ковалевской 4 ноября в 13:00 состоится мероприятие, центром которого станет биографическая повесть Софьи Ковалевской «Воспоминания детства». В нём встретятся несколько видов искусств - литература, живопись, музыка, анимация.
Фото: мемориальный музей усадьба С. В. Ковалевской
Имя Софьи Ковалевской ежедневно объединяет разные страны. В школах, библиотеках, университетах, колледжах постоянно проходят классные часы, викторины, олимпиады, посвящённые первой женщине - профессору математики. Жизнь Ковалевской - это пример того, как сильная и целеустремлённая личность может повлиять на мир и мировоззрение.
4 ноября в 17.00 в музее-усадьбе М. П. Мусоргского покажут небольшой видеосюжет о жизни Ф. И. Шаляпина, которому в этом году исполнилось бы 150 лет.
Фото: мемориальный музей-усадьба М. П. Мусоргского
Концерт «Музыкальное путешествие» пройдет с участием лауреатов международных конкурсов, солисток Московского государственного академического камерного хора (хор Минина) Юлии Любимовой и Татьяны Метлиной, лауреата международных конкурсов, солиста Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и К. С. Немировича - Данченко Габриель Де-рель, концертмейстера, профессора кафедры концертмейстерской подготовки Российской академии музыки имени Гнесиных — Валерия Петрова.
Ведущей концерта станет генеральный директор Фонда Елены Образцовой — Наталья Игнатенко. В программе прозвучат произведения русских композиторов. После концерта для желающих экскурсия при свечах «Жизнь и творчество М. П. Мусоргского».
4 ноября в 13:00 в музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова гостей ждут открытие выставка «Родная природа» (Детская школа искусств Плюссы), мастер-класс по изготовлению традиционных кукол от художника-кукольника О. Олонцева из Великого Новгорода, а также обзорная экскурсия «Династия Римских-Корсаковых на службе Отечеству».
Фото: мемориальный музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова
Фото: музей истории города Печоры
В музее истории города Печоры 4 ноября с 17:00 до 20:00 посетители смогут принять участие в квесте «расследование в музее», мастер-классе «Пишем пером», а также программе «По платью видно, кто идет».
Фото: Порховский краеведческий музей
В Порховском краеведческом музее пройдут мастер-классы. Участники смогут с помощью техники макраме создать брелок «Кельтский узел» или слепить из глины подсвечник «Листик». Начало в 19:00.
Музей Дружбы народов города Пыталово представит гостям постоянную экспозицию «История Пыталовского края» и действующую выставка «Знаменитые земляки».
Фото: музей Дружбы народов города Пыталово
В 13:00 пройдет обзорная экскурсия по действующей выставке. Посетители смогут узнать, как Герои Советского союза Н. И. Юнкеров и М. И. Орлов, академик А. А. Никонов связаны с Пыталовским краем. Кроме того, будет возможность увидеть фондовые фотографии и документы.
С 11:00 до 17:00 в музее планируют создавать коллективное панно «Я, ты, он, она, мы — единая страна!». Гости смогут оставить на нем на память изображение своей ладошки. С 11 до 17: вход свободный.
Россия объединила множество народов, у каждого из которых — собственная история, культура, традиции. Познакомится с ними можно на портале акции.
Любой желающий сможет прочитать о древнерусских обычаях, песнях и танцах от Кавказа до Алтая, народах мари, нивхов и ливвиков, посмотреть подборки лекций и концертов и проверить свои знания в тестах, а также отправится в виртуальное путешествие по Золотому кольцу и Серебряному ожерелью, Русскому Северу и горам Дагестана.
4 ноября Музей Победы пригласил жителей Псковской области на выставки и кинопоказ, посвященные теме акции этого года – «Россия объединяет». Присоединиться к программе можно на сайте Музея Победы.
Фото здесь и далее: Музей Победы
Онлайн-экскурсия по художественной выставке «Мы от рода русского» рассказывает об одиннадцати веках истории Отечества – языческом прошлом Древней Руси и обретении православия, судьбе казачества и пугачевском восстании, победе страны в Великой Отечественной войне. Виртуальным посетителям музея представят монументальные полотна в историческом жанре, написанные художником академической школы Григорием Гукасовым. В работах живописца пересекаются самые разные темы: войны и мира, семьи и детства, веры и истории, из которых складывается многогранный и сложный образ Отечества.
Затем Музей Победы приглашает в фондовое хранилище. Историк музея покажет уникальную коллекцию работ фронтовой художницы Софьи Урановой и расскажет историю их создания. В годы Великой Отечественной войны, будучи писарем артдивизиона, она также делала зарисовки. Ознакомившись с графическими работами, зрители узнают, как работал штаб воинского подразделения, каким был быт мирных граждан, как выглядели населенные пункты, захваченные врагом.
У интернет-пользователей также будет возможность в онлайн-формате посетить культурные учреждения-партнеры Музея Победы в рамках международного проекта «Территория Победы». В музее-заповеднике «Бородинское поле» познакомят с живописной работой «Первый день мира. Берлин, 1945» художника-фронтовика Виктора Нечаева, прошедшего всю войну.
Сотрудники Краеведческого музея города Великие Луки подготовили театрализованный рассказ о витраже «Берегите жизнь на Земле» заслуженного художника РСФСР Бориса Тальберга, украшающем стену учреждения. В видеопрограмме Алтайского государственного краеведческого музея знакомят с рукописным альбомом, где собраны песни и стихи, а также графические зарисовки Зиновия Гычева, который он вел в Барнауле в 1941-1943 годах до призыва на фронт.
Завершит программу кинопоказ в онлайн-кинотеатре Музея Победы. Зрители увидят фильм «Веселые ребята» — первую музыкальную кинокомедию, снятую в 1934 году в СССР. Лента о веселых приключениях талантливого пастуха-музыканта Кости, ставшего дирижером джазового оркестра, и домработницы Анюты, ставшей певицей.
Музеи подготовили для жителей Псковской области программы на любой вкус и цвет. Каждый может выбрать для себя наиболее интересную площадку и посетить её. Если нет времени и возможности побывать на них, то в этом случае помогут онлайн-платформы. Пользователи соцсетей смогут присоединиться к празднику, выложив публикации с хештегами #ночьискусств и #ночьискусств2023.
Светлана Герасимова