Культура

«Ночь искусств-2023» в Псковской области: Что? Где? Когда?

Ежегодная акция «Ночь искусств» пройдет 4 ноября по всей России. Министерство культуры организует всероссийскую акцию уже в 11-й раз. В этом году мероприятия приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «Россия объединяет». Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия в офлайн- и онлайн-форматах.

Информация о главных событиях акции -экскурсиях, мастер-классах, концертах и других мероприятиях - в материале Псковской Ленты Новостей.

Псков

Псковский музей-заповедник подготовил для гостей и жителей города множество площадок. На территории комплекса Палаты у Сокольей башни для семей с детьми распахнут свои двери сразу несколько творческих мастерских и уникальные выставки.

Под грамотным руководством музейных мастеров «милостивые государи» и «государыни» напишут письмо пером и чернилами «в дань учтивости и деликатности» по «Письмовнику» XIX века, узнают о традициях и особенностях национальных русских орнаментов и создадут свой неповторимый расписной сувенир.

Погрузиться в мир русской деревни участники смогут, сходив в гости в избу к потомственной сказочнице и послушав отрывок из традиционной сказки на «псковском» языке. Также сотрудники музея подготовили две мини-экскурсии, посвященные кузнечному творчеству известного псковского реставратора, художника и кузнеца В. П. Смирнова, а также традициям русского гостеприимства и кулинарии.

Место встречи: Палаты у Сокольей башни (Комсомольский переулок, 7);

Пространство ночного музейного квартала будет в свете иллюминации в этот день. Различные площадки расположатся на нескольких музейных объектах:

в главном здании гости смогут посетить выставку одного предмета «Чудный лик Царицы Небесной» на площадке постоянной экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова»;

в картинной галерее посетители познакомятся с творчеством И. К. Айвазовского в собрании Псковского музея-заповедника, посетят тематическую экскурсию «ХХ век: женский образ в искусстве», а также попробуют art-медиацию;

в Поганкиных палатах участники акции увидят уникальную выставку оружия «Блеск стали», посмотрят театральную постановку «Большое Маленькое» и послушают концерт студентов-выпускников Псковского колледжа искусств им. Римского-Корсакова. Также в программе работа музейного кинотеатра.

Место встречи: музейный квартал Псковского музея (улица Некрасова, 7).

Значим событием для Пскова акции станет пока двух картин художника Ивана Айвазовского, которые хранятся в фондах Псковского музея-заповедника. Картине широкой публике покажут впервые. Одна из работ — «Христос, идущий по морю», 1863 год. Вторая работа — «Берег моря» или «Прибой у скалистого берега». Автор написал её в 1889 году. В Псковский музей-заповедник она поступила из коллекции Псково-Печерского монастыря, собранной его настоятелем.

В 15:00 4 ноября в мемориальном музее-квартире Ю. П. Спегальского состоится обзорная тематическая экскурсия «Он, она Псков». В ходе экскурсии псковичи смогут по-новому откроете для себя историю о том, как князь Игорь Рюрикович – наследник древнерусского престола – встретил юную псковичку Ольгу, а также о том, как они впоследствии стали первой парой молодого Русского государства.

Фото: Псковский музей-заповедник

На экскурсии расскажут об императорах, князьях, ученых, поэтах, военных и купцах Псковщины, которых объединяет одно – любовь. Ключевой точкой станет мемориальный музей-квартира Ю. П. Спегальского, который стал памятником высокой любви истинного псковича Юрия Спегальского и его второй половины Ольги Аршакуни.

Изборск

Государственный музей-заповедник «Изборск» подготовил для взрослых и детей экскурсии, мастер-классы и интерактивные программы.

Афиша «Ночи искусств» в Изборске:

18.00 – 24.00 «Изборский дух» – документальный фильм о создании изборской палаты русской словесности и православной веры с росписями народного художника СССР П. П. Оссовского (флигель купца Анисимова, улица Печорская, 41а);

«Изборский дух» – документальный фильм о создании изборской палаты русской словесности и православной веры с росписями народного художника СССР П. П. Оссовского (флигель купца Анисимова, улица Печорская, 41а); 18.00 – 22.00 «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии», «Русские и сето. Одна земля, общая история», «Изборская земля – святые места для русской культуры» – работа музейных экспозиций (музейный квартал);

«Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии», «Русские и сето. Одна земля, общая история», «Изборская земля – святые места для русской культуры» – работа музейных экспозиций (музейный квартал); 19.00 «Открытая история» – экскурсия по археологическому Депозитарию (флигель купца Анисимова, улица Печорская, 41а);

«Открытая история» – экскурсия по археологическому Депозитарию (флигель купца Анисимова, улица Печорская, 41а); 19.00 «Родная сказка» – музейная программа для всей семьи. Знакомство со сказками двух народов – русских и сето (дом купца Шведова, улица Печорская, 32);

«Родная сказка» – музейная программа для всей семьи. Знакомство со сказками двух народов – русских и сето (дом купца Шведова, улица Печорская, 32); 20.00 «Бабочки нашего детства» – экскурсия-исследование, знакомство с удивительным и многообразным миром насекомых (дом купца Белянина, улица Печорская, 39);

«Бабочки нашего детства» – экскурсия-исследование, знакомство с удивительным и многообразным миром насекомых (дом купца Белянина, улица Печорская, 39); 20.00 «Каменный страж земли русской» – экскурсия по Изборской крепости (сбор группы в Никольском захабе Изборской крепости);

«Каменный страж земли русской» – экскурсия по Изборской крепости (сбор группы в Никольском захабе Изборской крепости); 21.00 «Чудесное путешествие» ­– игра-путешествие из Изборска в древнюю Корсунь, где произошло легендарное событие – крещение князя Владимира (дом купца Анисимова, улица Печорская, 41б);

«Чудесное путешествие» ­– игра-путешествие из Изборска в древнюю Корсунь, где произошло легендарное событие – крещение князя Владимира (дом купца Анисимова, улица Печорская, 41б); 18.00 – 22.00 «Удивительная страна» – творческая мастерская, мастер-класс «Монотипия как необычный способ рисования» (дом купца Шведова, улица Печорская, 32);

«Удивительная страна» – творческая мастерская, мастер-класс «Монотипия как необычный способ рисования» (дом купца Шведова, улица Печорская, 32); 19.00 – 24.00 «Минин и Пожарский» – художественный фильм (1939) (Изборская крепость);

«Минин и Пожарский» – художественный фильм (1939) (Изборская крепость); 18.00 – 24.00 – работа Изборской крепости.

Пушкинские Горы

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» также традиционно присоединяется ко всероссийской акции «Ночь искусства». Поразмыслив, наиболее объединяющим действом в музее-заповеднике сочли свадьбу и решили показать своим гостям старинный свадебный обряд во всей его полноте: тут и знакомство, и сватовство, и загадочное «дымничание», и девичник, и обрядовая баня, и «ношение красоты». Включены в реконструкцию и события, которые происходили на утро свадебного дня: сборы жениха и невесты к венцу, выкуп невесты, путь на венчание.

Фото: государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»

«Играть свадьбу» будут в музейном комплексе в деревне Бугрово, в воссозданной на пушкинское время крестьянской усадьбе близ мельничного подворья. В основу сценария легли этнографически выверенные материалы: лучшие образцы литературного и музыкального народного творчества, в разные годы записанные в здешних местах исследователями-фольклористами. Но главным материалом для авторов музейной программы, конечно, стали 32 свадебные песни, которые, будучи в Михайловском, записал сам Пушкин.

Фото: государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское»

Начнут «свадьбу» 4 ноября в 15.00. Возрастная рекомендация для участников и зрителей бугровского праздника — 6+.

Великие Луки

В гостях у великолукской детской школы искусств «Центр» будет музей-заповедник А. С. Пушкина. Сотрудники музея подготовили две программы для студентов и для людей, нуждающихся в особой социальной поддержке.

3 ноября в 12.00 состоится виртуальная экскурсию по музею-заповеднику для студентов и учащихся старших классов общеобразовательных школ. Экскурсия по музею-заповеднику будет сопровождаться рассказом о жизни и творчестве А.С. Пушкина, а также чтением самых известных произведений написанных в Михайловском.

Затем сотрудники музея проведут мастер-классы по письму пером и изготовлению печатного оттиска «Лубочная картинка». Созданные своими руками произведения участники смогут забрать с собой, а письмо, написанное гусиным пером, заберут в фирменном конверте Пушкинского заповедника.

В 13.30 гостей ждет такая же программа, адаптированная для гостей по времени и содержанию. Участники познакомятся с многовековой историей русского лубка и зарождением книгопечатания, постараются своими руками воспроизвести путь процесса гравирования и попробовать себя в роли печатника. Каждый участник сможет снять оттиски с оригинальных липовых досок, используя технологии XVII века, самостоятельно изготовил и забрал с собой на память небольшой тираж лубочных картинок, созданных своими руками.

3 ноября в 16:00 в рамках городского абонемента виртуального концертного зала покажут трансляцию концерта Московской филармонии из цикла «Сказки с оркестром». Сказку «Василиса Прекрасная» читает Павел Любимцев в сопровождении симфонического оркестра Московской государственной филармонии. Музыка Мендельсона, Вагнера, Глинки, Бородина, Мусоргского, Лядова и других.

Полибино, Великолукский район

В музее-усадьбе Софьи Ковалевской 4 ноября в 13:00 состоится мероприятие, центром которого станет биографическая повесть Софьи Ковалевской «Воспоминания детства». В нём встретятся несколько видов искусств - литература, живопись, музыка, анимация.

Фото: мемориальный музей усадьба С. В. Ковалевской

Имя Софьи Ковалевской ежедневно объединяет разные страны. В школах, библиотеках, университетах, колледжах постоянно проходят классные часы, викторины, олимпиады, посвящённые первой женщине - профессору математики. Жизнь Ковалевской - это пример того, как сильная и целеустремлённая личность может повлиять на мир и мировоззрение.

Наумово, Куньинский район

4 ноября в 17.00 в музее-усадьбе М. П. Мусоргского покажут небольшой видеосюжет о жизни Ф. И. Шаляпина, которому в этом году исполнилось бы 150 лет.

Фото: мемориальный музей-усадьба М. П. Мусоргского

Концерт «Музыкальное путешествие» пройдет с участием лауреатов международных конкурсов, солисток Московского государственного академического камерного хора (хор Минина) Юлии Любимовой и Татьяны Метлиной, лауреата международных конкурсов, солиста Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и К. С. Немировича - Данченко Габриель Де-рель, концертмейстера, профессора кафедры концертмейстерской подготовки Российской академии музыки имени Гнесиных — Валерия Петрова.

Ведущей концерта станет генеральный директор Фонда Елены Образцовой — Наталья Игнатенко. В программе прозвучат произведения русских композиторов. После концерта для желающих экскурсия при свечах «Жизнь и творчество М. П. Мусоргского».

Любенск, Плюсский район

4 ноября в 13:00 в музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова гостей ждут открытие выставка «Родная природа» (Детская школа искусств Плюссы), мастер-класс по изготовлению традиционных кукол от художника-кукольника О. Олонцева из Великого Новгорода, а также обзорная экскурсия «Династия Римских-Корсаковых на службе Отечеству».

Фото: мемориальный музей-усадьба Н. А. Римского-Корсакова

Печоры

Фото: музей истории города Печоры

В музее истории города Печоры 4 ноября с 17:00 до 20:00 посетители смогут принять участие в квесте «расследование в музее», мастер-классе «Пишем пером», а также программе «По платью видно, кто идет».

Порхов

Фото: Порховский краеведческий музей

В Порховском краеведческом музее пройдут мастер-классы. Участники смогут с помощью техники макраме создать брелок «Кельтский узел» или слепить из глины подсвечник «Листик». Начало в 19:00.

Пыталово

Музей Дружбы народов города Пыталово представит гостям постоянную экспозицию «История Пыталовского края» и действующую выставка «Знаменитые земляки».

Фото: музей Дружбы народов города Пыталово

В 13:00 пройдет обзорная экскурсия по действующей выставке. Посетители смогут узнать, как Герои Советского союза Н. И. Юнкеров и М. И. Орлов, академик А. А. Никонов связаны с Пыталовским краем. Кроме того, будет возможность увидеть фондовые фотографии и документы.

С 11:00 до 17:00 в музее планируют создавать коллективное панно «Я, ты, он, она, мы — единая страна!». Гости смогут оставить на нем на память изображение своей ладошки. С 11 до 17: вход свободный.

Онлайн

Официальный портал акции

Россия объединила множество народов, у каждого из которых — собственная история, культура, традиции. Познакомится с ними можно на портале акции.

Любой желающий сможет прочитать о древнерусских обычаях, песнях и танцах от Кавказа до Алтая, народах мари, нивхов и ливвиков, посмотреть подборки лекций и концертов и проверить свои знания в тестах, а также отправится в виртуальное путешествие по Золотому кольцу и Серебряному ожерелью, Русскому Северу и горам Дагестана.

Музей Победы

4 ноября Музей Победы пригласил жителей Псковской области на выставки и кинопоказ, посвященные теме акции этого года – «Россия объединяет». Присоединиться к программе можно на сайте Музея Победы.

Фото здесь и далее: Музей Победы

Онлайн-экскурсия по художественной выставке «Мы от рода русского» рассказывает об одиннадцати веках истории Отечества – языческом прошлом Древней Руси и обретении православия, судьбе казачества и пугачевском восстании, победе страны в Великой Отечественной войне. Виртуальным посетителям музея представят монументальные полотна в историческом жанре, написанные художником академической школы Григорием Гукасовым. В работах живописца пересекаются самые разные темы: войны и мира, семьи и детства, веры и истории, из которых складывается многогранный и сложный образ Отечества.

Затем Музей Победы приглашает в фондовое хранилище. Историк музея покажет уникальную коллекцию работ фронтовой художницы Софьи Урановой и расскажет историю их создания. В годы Великой Отечественной войны, будучи писарем артдивизиона, она также делала зарисовки. Ознакомившись с графическими работами, зрители узнают, как работал штаб воинского подразделения, каким был быт мирных граждан, как выглядели населенные пункты, захваченные врагом.

У интернет-пользователей также будет возможность в онлайн-формате посетить культурные учреждения-партнеры Музея Победы в рамках международного проекта «Территория Победы». В музее-заповеднике «Бородинское поле» познакомят с живописной работой «Первый день мира. Берлин, 1945» художника-фронтовика Виктора Нечаева, прошедшего всю войну.

Сотрудники Краеведческого музея города Великие Луки подготовили театрализованный рассказ о витраже «Берегите жизнь на Земле» заслуженного художника РСФСР Бориса Тальберга, украшающем стену учреждения. В видеопрограмме Алтайского государственного краеведческого музея знакомят с рукописным альбомом, где собраны песни и стихи, а также графические зарисовки Зиновия Гычева, который он вел в Барнауле в 1941-1943 годах до призыва на фронт.

Завершит программу кинопоказ в онлайн-кинотеатре Музея Победы. Зрители увидят фильм «Веселые ребята» — первую музыкальную кинокомедию, снятую в 1934 году в СССР. Лента о веселых приключениях талантливого пастуха-музыканта Кости, ставшего дирижером джазового оркестра, и домработницы Анюты, ставшей певицей.

Музеи подготовили для жителей Псковской области программы на любой вкус и цвет. Каждый может выбрать для себя наиболее интересную площадку и посетить её. Если нет времени и возможности побывать на них, то в этом случае помогут онлайн-платформы. Пользователи соцсетей смогут присоединиться к празднику, выложив публикации с хештегами #ночьискусств и #ночьискусств2023.

Светлана Герасимова