Культура

Программа Натальи Юрченко и Мурада Камалова о псковских фресках получила спецприз на престижном фестивале

Программа директора государственной телерадиокомпании «Псков» Натальи Юрченко и режиссера Мурада Камалова «Шедевры фондов Эрмитажа. Псковские фрески» получила спецприз первого всероссийского фестиваля телевизионных программ «Музеи России». Об этом сообщается в Telegram-канале ГТРК «Псков».

Фото здесь и далее: Telegram-канал телерадиокомпании «ГТРК Псков»

Программа рассказывает о великом наследии псковской храмовой школы, которое сейчас хранится в Эрмитаже, и его уникальности.

Как отметил заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов, журналисты региональных филиалов делают множество материалов о музеях, а специального фестиваля не было, хотя музей - это место, где сохраняется дух, обычаи и нравы народа.

Жюри конкурса оценило профессиональный уровень, историческую достоверность, оригинальность и эксклюзивность работы. Финал конкурса состоялся в Санкт-Петербурге.