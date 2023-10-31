Культура

Опубликован режим работы Псковского музея-заповедника в ноябрьские праздники

О режиме работы объектов Псковского музея-заповедника в праздничные дни рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе учреждения.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

3 ноября в Псковском музее-заповеднике сокращенный рабочий день. Все объекты музея будут работать до 17:00, билеты в кассах можно будет приобрести до 16:30.

4, 5 и 6 ноября музейные объекты будут работать в штатном режиме.

7 ноября на всех объектах Псковского музея-заповедника, кроме Псковского кремля, музейного комплекса «Варлаамовский угол» и Покровской башни, будет выходной.