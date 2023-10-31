Культура

В «Михайловском» завершают приём работ на конкурс экслибрисов

Более пятидесяти работ к этому часу поступило на конкурс экслибрисов, который в преддверии юбилейного пушкинского года проводит Государственный музей-заповедник «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, попробовать себя в создании книжных знаков «225 лет со дня рождения А.С. Пушкина» и «125 лет Пушкинскому Заповеднику» приглашены учащиеся детских художественных школ, школ искусств, студенты средних и высших профессиональных учебных заведений. Все подробности об этом творческом соревновании можно найти на официальном сайте «Михайловского».

В последний день октября в рамках программы мероприятий, сопутствующих проведению конкурса, сотрудники отдела музейного проектирования и координации Пушкинского Заповедника в Пскове организовали поездку учащихся великолукской детской школы искусств «Центр» в областную столицу, на мастер-класс в «Школу эстампа». Провела занятие художник, кандидат педагогических наук Наталья Яблочкина. Побывали ребята из «Центра» и на экскурсии «Пушкинские места в Пскове — знакомые и не знакомые».

Фотографии из сообщества великолукской ДШИ «Центр» в социальной сети.

У молодых художников из Великих Лук, равно как и из других городов России и зарубежья, есть ещё немного времени, чтобы принять участие в конкурсе — до 15 ноября включительно, напомнили в «Михайловском». В музее также отметили, что среди экслибрисов, которые уже сейчас поступили в распоряжение организаторов, очень много интересных и необычных, и выбор, который предстоит сделать членам жюри, будет очень непростым.