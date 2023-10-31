Культура

Мастер-класс кларнетиста и дирижёра Ивана Столбова пройдёт в Псковском колледже искусств 7 ноября

Кларнетист и дирижер Иван Столбов проведёт мастер-класс в малом концертном зале Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 7 ноября в 15:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Иван Столбов - лауреат конкурса АРД (Мюнхен) в категории «духовой квинтет», а также других международных музыкальных конкурсов в Санкт-Петербурге, Москве, Бухаресте и Токио, обладатель Гран-при Международного музыкального фестиваля в Новосибирске за исполнение концерта Моцарта для кларнета с оркестром.

Иван Столбов окончил Санкт-Петербургскую консерваторию (как кларнетист и дирижер), а также ассистентуру-стажировку при консерватории (класс профессора Валерия Безрученко). Совершенствовал мастерство в Высшей школе музыки города Детмольда у Ханса-Дитриха Клауса, принимал участие в мастер-классах ведущих европейских кларнетистов – Энтони Пэя, Франсуа Бенды, Алессандро Карбонаре, занимался на курсах камерной музыки у Ореля Николе и Андраша Шиффа.

С 1999 года – активно гастролировал в качестве солиста симфонического оркестра Мариинского театра, выступал с оркестрами Московской и Новосибирской филармоний, Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, филармоническими оркестрами Токио, Боготы. Проводил мастер-классы в России, Германии, Финляндии, Израиле, Японии, США, Колумбии и Южной Корее.

Иван Столбов - обладатель Гран-при конкурса молодых исполнителей на духовых инструментах (Новосибирск, 2000), лауреат конкурса ARD (Мюнхен, 2001) в составе квинтета духовых инструментов, конкурса Jeunesses musicales (Бухарест, 2004), конкурса исполнителей на духовых инструментах имени Н.А. Римского-Корсакова (Санкт-Петербург, 2005), международного конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах (Токио, 2007).

Как подчеркнули псковские организаторы, участие в мастер-классе Ивана Столбова будет интересно и познавательно в профессиональном отношении не только для кларнетистов, но и для музыкантов других специализаций.