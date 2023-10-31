Светлана Мельникова о «Ночи искусств»: Это событие останется в вашей памяти

«Ночь искусств» в Псковском музее-заповеднике отложится в памяти посетителей. Об этом директор учреждения Светлана Мельникова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«В суете повседневной жизни у вас случится особенный день, когда вы немного во внеурочное время, отодвинув в стороны все заботы и переживания, возьмете самых близких, дорогих и любимых, и придете в музей. Я абсолютно убеждена, что этот день останется в вашей памяти. А это важно», – обратилась к псковичам Светлана Мельникова.