Культура

Участник «Дома 2» и Миссис Россия-2022 выступят на псковской сцене

Премьера спектакля «Королевы обнажают душу» пройдет в Городском культурном центре Пскова 24 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

Видео предоставили организаторы мероприятия

«В этом году "Миссис Псков" - это уже 13-й фестиваль среди замужних женщин. И, как ни странно, размах фестиваля в этом году как у юбилейного! Фестиваль будет длиться три дня — с 24 по 26 ноября. Закончится — в День матери! Откроет фестивальную череду событий легендарный спектакль от продюсера и директора "Миссис Россия/Миссис Москва"- фонд "Планета женщин" Аллы Маркиной "Королевы обнажают душу". Вас ожидают на одной сцене более 20 Королев со всей России!! А также первые красавицы Псковской области выйдут на звёздную сцену, чтобы удивить вас», - отметили организаторы.

Специальными гостями фестиваля станут:

пятикратный чемпион мира по латиноамериканским танцам, двукратный чемпион России Илья Сизов,

чемпионка мира - 2022 по латиноамериканским танцам в категории проам, чемпионка Европы-2023, чемпионка открытого чемпионата Англии-2021 Светлана Мишина,

автор и исполнитель, участник телепроектов «Ну-ка все вместе» и «Дом 2» Максим Босх,

оперная дива, мама семерых детей Олеся Асеева. Она награждена тремя медалями и орденом материнской славы от губернатора Московской области, лауреат многочисленных музыкальных конкурсов и фестивалей,

Миссис Россия-2022 Нина Банная,

более 15 титулованных первых красавиц Москвы и России и 20 титулованных королев из Санкт-Петербурга, а также другие яркие звездные гости шоу.

Дресс-код - вечерний. Сбор гостей к 18.30. Начало в 19.00.

Забронировать билеты можно в личных сообщениях группы.