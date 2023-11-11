Культура

Капитальный ремонт детской школы искусств в Печорах идет в плановом режиме – Ольга Тимофеева

Капитальный ремонт детской школы искусств в Печорах по нацпроекту «Культура» идет в плановом режиме. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 15 ноября.

«Капитальный ремонт и реконструкция детской школы искусств в Печорах идет в два года. Завершим в следующем году, в этом году выделили половину суммы. Рисков нет. Идем в плановом графике», - сказала она.

Напомним, в центре национального проекта «Культура» — расширение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей для жителей не только крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов. Нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2019 года.