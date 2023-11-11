Культура

В Центре культурного развития в Острове завершают строительно-монтажные работы

В Центре культурного развития в Острове завершают строительно-монтажные работы. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 15 ноября.

«Готовность составляет 95%, успеваем завершить строительно-монтажные работы. Оснащение и ввод в эксплуатацию запланирован на следующий год. В 2024 ждем всех на открытии», - рассказала Ольга Тимофеева.

Напомним, в центре национального проекта «Культура» — расширение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей для жителей не только крупных городов, но и отдаленных населенных пунктов. Нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2019 года.