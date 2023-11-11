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Культура

Оформить открытку на мастер-классе могут гости музея-усадьбы Софьи Ковалевской

16.11.2023 14:13|ПсковКомментариев: 0

Тематическую экскурсию и уникальный мастер-класс по оформлению открытки могут посетить гости музея-усадьбы С. В. Ковалевской в деревне Полибино Великолукского района в рамках работы выставки «Шло пешком и неизвестно с кем под ручку», которая посвящена письмам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника. 

Изображение здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В ходе экскурсии посетители узнают, какую роль играла почтовая связь в жизни первой женщины-математика, увидят письменные принадлежности XIX века из фонда музея, а также познакомятся с коллекцией открыток областного музея почтовой связи. Дети в возрасте до 14 могут посетить выставку бесплатно.

 
 

В музее отметили, что отличным дополнением к экскурсии может стать мастер-класс по оформлению открытки. Гости узнают тонкости создания открытого письма, познакомятся с сургучницей и научатся ставить печать. Также дополнят открытку маркой с изображением Софьи Ковалевской. «Кстати, в XIX веке от того, как приклеена марка, можно было понять отношение человека к адресату. Полученную открытку каждый сможет забрать с собой на память», - отметили в учреждении. 

 

По завершении мастер-класса в видеозале музея будет организован просмотр фильма о переписке Анны Корвин-Круковской с Федором Достоевским.

Телефон для справок: +78115329523.

Теги: #Псковский музей-заповедник #великолукский район
Источник: Псковская Лента Новостей
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