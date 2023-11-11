Культура

Юных псковичей учили толерантности на примере яблок

Библиотека – центр детского чтения, которая располагается на улице Розы Люксембург в Пскове, отметила Всемирный день толерантности марафоном самопознания Self-help&books на тему «Что такое толерантность». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Фото: Библиотека – центр детского чтения

Библиотекари начали этот марафон с того, что предложили своим юным читателям поприветствовать друг друга на языке жестов разных народов. Дети с удовольствием тёрлись носами, как индонезийцы, показывали друг дружке язык, как тибетцы, и протягивали вместо ладони кулак, как жители острова Пасхи, рассказали в библиотеке.

«После этого они поразмышляли о том, почему все яблоки разные и можно ли определить по виду, какое вкусное, а какое не очень. И таким образом пришли к выводу, что люди такие же разные, как яблоки, и что нельзя судить о человеке по тому, каков он на вид», - поделились в учреждении.

Кроме того, школьники вспомнили известные литературные произведения и обнаружили, что не только сказка Андерсена про «Гадкого утёнка», но и все произведения про Чебурашку призваны рассказать о том, как важно миролюбиво относиться к тем, кто не похож на тебя, и какой прекрасной может быть дружба с людьми другой национальности, другой веры и других убеждений.

Напоследок участники марафона попробовали сами это почувствовать. Например, они разделились на пары, подняли вверх указательный палец правой руки и попытались таким образом вдвоём не просто держать на весу карандаш, но и совершать в таком виде всякие совместные движения. Это заставило детей стать внимательнее друг к другу и постараться представить, что думает или намеревается делать человек рядом, заключили организаторы.