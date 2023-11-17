Культура

«Квартирник»: «Душа земли Псковской» Елена Савченко о «Традиции» и культуре юга региона. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Квартирник», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 17 ноября. На этот раз в гостях у ведущего Дмитрия Иванова — создатель и руководитель вокального ансамбля «Традиция» (Великие Луки), обладательница почётного звания «Душа земли Псковской» Елена Савченко.

Гостья студии рассказала о своем коллективе, о культурной жизни в южной столице нашего региона - в Великих Луках, а также исполнила несколько песен. Как живут творческие коллективы юга Псковской области? Сложно ли сейчас продвигать русскую культуру, когда весь мир пытается ее вычеркнуть? Хватает ли событий в культурной жизни Великих Лук? Об этом и многом другом — в эфире.