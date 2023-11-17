Столетие Великолукского общества краеведения обсудили на конференции

Конференция, посвященная 100-летию Великолукского общества краеведения, прошла в Великих Луках в библиотеке имени М. И. Семевского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, член Совета Союза краеведов России, профессор ВЛГАФК, депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков.
Фото здесь и далее: Дмитрий Белюков
Как отметил Дмитрий белюков, архивные документы, воспоминания, семейные истории позволили сделать 100-летнюю историю ближе, понятнее и роднее.
20 докладов, презентация выставки документов, открытая дискуссия сделали конференцию ярким и содержательным событием.
Материалы выступлений обязательно опубликуют в альманахе «Великолукский вестник».