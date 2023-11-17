Культура

Выставка к столетию художника Владимира Ветрогонского открылась в Пушкинских Горах

Выставка графики из фондов музея, приуроченная к 100-летию советского и российского художника Владимира Ветрогонского (1923—2002), открылась в Научно-культурном центре Пушкинского заповедника. Об этом сообщается в группе в Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»

Владимир Ветрогонский – профессор Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, народный художник РСФСР (1982), член Академии художеств СССР (1988).

Особое место в творчестве художника принадлежало Святогорью, где он работал с 1957 года — первого года творческой практики студентов-графиков Института имени И. Е. Репина в Пушкинских Горах.

Ветрогонский создал множество рисунков, акварелей, литографий, посвященных быту и укладу жизни советской деревни. Работы художника можно сравнить с небольшими эссе, написанными доступным и понятным языком. Рисуя состояние отдохновения и расслабления человека, художник добивается безупречной правдивости в изображении напряженной летней страды и тяжелого крестьянского труда.

Выставка будет работать до 28 февраля 2024 года.