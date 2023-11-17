Культура

Посещение экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» ограничат 21 ноября

Посещение экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» ограничат 21 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«Обращаем Ваше внимание, что завтра, 21 ноября, по техническим причинам будет недоступна для посещения экспозиция "Псковский край в годы Великой Отечественной войны", расположенная в Главном здании музея», – рассказали в музее.

Сотрудники музея просят планировать посещение Псковского музея с учётом этой информации.