Культура

Выставка «И улыбается осень нашей весне» художницы Вероники Кучеровской откроется в Пскове

Персональная выставка члена Союза художников России Вероники Кучеровской «И улыбается осень нашей весне» откроется в центральной городской библиотеке Пскова 24 ноября в 17:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил организатор выставки.

В экспозиции будет представлено 25 пленэрных работ, среди которых работы по живописи, графике, а также гобелены. «Я всегда хотела жить в маленьком городе. Художнику в Пскове комфортно, потому что искусство всегда перед глазами, это святыни и древности нашей земли. Пленэр для меня - огромное счастье и свобода, радость от этого счастья выплескивается в работах, а значит передается зрителю, созерцателю, которого я считаю своим соавтором», - поделилась Вероника Кучеровская.

Выставку художник посвятила своему отцу - петербургскому художнику Василию Кучеровскому, которого считает своим учителем в искусстве.

Экспозиция доступна к просмотру до 13 декабря.