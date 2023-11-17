Культура

Холст с видом Аллеи Керн в Михайловском продан с торгов за 4,5 миллиона рублей

Топ-лотом последних по времени объединённых AI Аукциона и 190-го кураторского аукциона «Литографии. Первые имена» стало полотно известного художника, классика отечественного изобразительного искусства Александра Самохвалова «Аллея Керн. Михайловское» из серии «Пушкинские места». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в Государственном пушкинском Заповеднике со ссылкой на официальный сайт AI Аукциона.

А.Н. Самохвалов. «Аллея Керн. Михайловское». Из открытых источников

Холст созданной в 50-годы прошлого столетия, был продан за 4,5 миллиона рублей — дороже, чем все остальные 11 лотов этих торгов. Подлинность картины, ранее известной по собранию дочери художника, Александры Самохваловой, засвидетельствовал Александр Боровский, известный искусствовед, заведующий отделом новейших течений Государственного Русского музея.

В «Михайловском» рассказали, что именитый художник, ученик и отчасти последователь К. С. Петрова-Водкина, не чуждый модернистски-авангардных поисков (часто весьма успешных), впоследствии стал известен как мастер, которому в лучших своих работах удалось даже образы так называемых «активных строителей нового мира» наполнить неким романтическим, иногда символическим, «мирискуссническим», а иногда и почти сюрреалистическим очарованием. Его «Девушку в футболке» (1931—1932), признанную одним из самых ярких символов эпохи и иконой социалистического искусства и удостоенную золотой медали на Международной выставке в Париже (1937), называли «советской Джокондой». При этом Александр Самохвалов очень интересно работал не только как живописец и график, но и как книжный иллюстратор и скульптор, создавал плакаты и произведения декоративно-прикладного искусства. Многие из них сейчас хранятся в собраниях Третьяковки, Русского музея, во многих государственных и частных коллекциях в России, Великобритании, Германии, Италии, США, Франции, проч., проч.

Несколькими произведениями мастера обладает и «Михайловское», отметили в музее. В их числе, например, вид на Сороть или лист «В избушке распевая, дева…» из иллюстраций к роману «Евгений Онегин».