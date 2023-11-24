Культура

Научно-практическая конференция «Изборск и его округа» пройдет 22 декабря

XVII научно-практическая конференция «Изборск и его округа» пройдет в Государственном историко-архитектурном и природном музее-заповеднике «Изборск» 22 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

На конференции предлагаются к рассмотрению темы, посвящённые изучению, сохранению, популяризации историко-культурного и природного наследия Изборского края и соседних территорий:

Изборск и его округа в истории России.

Археологическое изучение памятников Изборска и его округи.

История педагогики и традиции наставничества в России.

Сохранение культурного наследия народов России.

Увековечивание памяти о выдающихся жителях Изборска и его округи.

Природное разнообразие Изборско-Мальской долины.

Изборск как объект религиозного, событийного и культурного туризма.

«Приглашаем сотрудников музеев, архивов, библиотек, научно-исследовательских и образовательных учреждений, общественных объединений, представителей духовенства, историков, археологов, архитекторов-реставраторов, искусствоведов, этнографов, филологов, биологов, краеведов, специалистов в области туризма, учёных и исследователей других специальностей», – сообщили в музее.