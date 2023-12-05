Культура

Новогодний бал для молодёжи пройдет в Псковском кремле

Новогодний бал для молодёжи «Танцуют все!» состоится в Приказной палате Псковского кремля 3 января в 19:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

Бал будет проходить в рамках концепции фильма «Иван Васильевич меняет профессию» и станет завершением новогодних праздников.

Участники праздника смогут окунуться в атмосферу советских времён, танцуя под мелодии того времени. Приглашаются все желающие в возрасте от 16 до 35 лет. Для участия необходимо пройти регистрацию. Перед мероприятием будут проводиться репетиции – по вторникам и четвергам, точное расписание будет доступно в ближайшее время в сообществе бала.

Организаторами мероприятия стали Псковский городской молодёжный центр и Псковский музей-заповедник.