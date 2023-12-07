Культура

Творческая встреча с мультипликатором Марией Муат прошла в Псковском колледже искусств

Творческая встреча с режиссёром-мультипликатором, заслуженной артисткой РФ Марией Муат состоялась в Псковском областном колледже искусств имени Римского-Корсакова 6 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ссуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова

Встреча прошла в рамках второго фестиваля анимации и литературы «Пушкин и…».

Мария Муат – признанный мастер кукольной анимации. Её режиссерский дебют «Дядюшка Ау в городе» состоялся в 1979 году и с тех пор Мария Муат сняла более двадцати фильмов. Среди ее работ «Старуха, дверь закрой!», «Шалтай-Болтай», «Влюбчивая ворона», «Про мышонка», фильмы из цикла «Русская классика – детям», полнометражная картина «Короли и капуста» и другие.

Встреча превратилась в душевный разговор режиссера со своими будущими коллегами - художниками и дизайнерами. Мария Муат рассказала о своих мультфильмах то, что невозможно увидеть на экране, объяснила, что представляет собой сегодня российская кукольная анимация. Также она познакомила студентов с деятельностью студии «Пчела» и поделилась тем, каково сегодня быть художественным руководителем частной анимационной студии.