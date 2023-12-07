Культура

Фестиваль «Пушкин и…» торжественно открыли в «Михайловском»

II фестиваль анимации и литературы «Пушкин и…» сегодня, 7 декабря, торжественно открыли в Государственном музее-заповеднике А.C. Пушкина «Михайловское». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в музее, который является партнёром проекта.

Фото здесь и далее: Наталья Алексеева, музей-заповедник «Михайловское»

Открывая фестиваль, директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич несколько раз произнёс слово «чудо». «Зима, и опять нас с вами ждёт самое увлекательное занятие из возможных, — констатировал он, и признался: —Когда я был маленьким — а я когда-то был маленьким! — я мечтал, о том, что можно будет сидеть и смотреть мультфильмы, которые никогда не закончатся! Мультипликация умножает картинки, которые украшают книги, а книги рассказывают нам о чудесах. На этом фестивале вы увидите, как оживут книжные герои. Вы увидите их — придуманных героев, которых никто ещё никогда не видел! Они будут обращаться к вам и жить своей жизнью. И это чудо будет здесь длиться несколько дней».

Об уникальной возможности «…в эти морозные зимние дни погрузиться в красочный анимационный мир, созданный по произведениям классической и современной литературы», шла речь и в приветствии первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой к зрителям и участникам фестиваля «Пушкин и…».

«Литература как особый вид искусства, несёт важнейшую просветительскую, объединяющую миссию, обеспечивает непрерывную связь времён и поколений, воспитывает в человеке высокие нравственные, гражданские качества. Пушкинский Заповедник на протяжении многих лет выступает инициатором по проведению мероприятий, популяризирующих творческое наследие Александра Сергеевича Пушкина, приобщающих подрастающее поколение к книге и к чтению, постижению пушкинского слова. Уверена, фестиваль не оставит равнодушным ни детей, ни взрослых, откроет новые литературные сюжеты и новые смыслы уже известных произведений, вдохновит своих зрителей на собственные творческие свершения», — резюмировала Вера Емельянова.

В музее добавили, что первый день фестиваля вместил много замечательных событий. Среди них — презентация выставки художественных работ «Пьер Анри Матисс. Страсть к эмоциям» и специальный показ фильма «Щелкунчик» (режиссёр Борис Степанцев, 1973).

Гостями большого мульти-праздника стали не только жители Пушкиногорья, но и многочисленные гости, среди которых — школьники из Пскова, Невельского, Новоржевского, Опочецкого районов.

Напомним, что «Пушкина и…» в Псковской области, в музее-заповеднике «Михайловское», проводят при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Вход на все показы, творческие встречи и выставки в рамках этого большого «мульти-съезда» для зрителей свободный.