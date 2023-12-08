Культура

Фрагменты фресковых орнаментов открыли в Святогорском монастыре во время реставрационных работ

Фрагменты фресковых орнаментов открыли в Святогорском монастыре во время реставрационных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Псковской области».

️Во время предпроектных работ в Святогорском монастыре проводилось лазерное сканирование собора. ️Это новейший метод получения 2D и 3D моделей объекта. ️В процессе работы приборов создается облако точек с пространственными координатами, которые в итоге дают объемное изображение.

«️Полученная модель объекта может содержать от нескольких тысяч до нескольких миллионов координатных точек. При этом измерения проходят с точностью до миллиметра. ️Обследование позволяет с минимальными затратами времени получить информацию сразу о значительной части объекта», – рассказали реставраторы.

Трехмерное сканирование объектов позволяет создавать цифровые модели отдельных зданий и сооружений, комплексов и территорий. Это возможность получить точные данные при работе со сложными архитектурными формами.