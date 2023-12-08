Культура

Фольклорный праздник «Святки» пройдет в Полистовском заповеднике 5 января

На новогодних каникулах в Полистовском заповеднике пройдет фольклорный праздник «Святки», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе заповедника.

Насыщенное мероприятиями действие пройдет в деревне Гоголево Локнянского района 5 января.

Программа мероприятия:

13:00-14:00 — театральное представление в доме культуры;

14:00-16:00 — творческие мастер-классы;

14:00-16:30 — выступление танцевальных, песенных и фольклорных коллективов;

15:00-16:00 – квест «Зимние чудеса»;

16:00-17:00 - святочные гадания и колядование;

16:30-17:00 – кукольный спектакль;

17:00-17:30 - хоровод вокруг костра.

Кроме того, программа включает в себя: посещение музея деревенского быта и визит в деревенский храм, рождественскую ярмарку и угощения, познавательные игры для детей, экокласс под открытым небом, «Зимние забавы», игру «Тайный Дед мороз» и возможность сделать снимки в фотозоне.