Фольклорный праздник «Святки» пройдет в Полистовском заповеднике 5 января

На новогодних каникулах в Полистовском заповеднике пройдет фольклорный праздник «Святки», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе заповедника.
Насыщенное мероприятиями действие пройдет в деревне Гоголево Локнянского района 5 января.
Программа мероприятия:
13:00-14:00 — театральное представление в доме культуры;
14:00-16:00 — творческие мастер-классы;
14:00-16:30 — выступление танцевальных, песенных и фольклорных коллективов;
15:00-16:00 – квест «Зимние чудеса»;
16:00-17:00 - святочные гадания и колядование;
16:30-17:00 – кукольный спектакль;
17:00-17:30 - хоровод вокруг костра.
Кроме того, программа включает в себя: посещение музея деревенского быта и визит в деревенский храм, рождественскую ярмарку и угощения, познавательные игры для детей, экокласс под открытым небом, «Зимние забавы», игру «Тайный Дед мороз» и возможность сделать снимки в фотозоне.