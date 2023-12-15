Культура

Выставка «Вот он – добрый, старый Псков!» во Дворе Постникова открыта до 19 декабря

Псковичей приглашают посетить выставку «Вот он – добрый, старый Псков!» во Дворе Постникова, которая работает до 19 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Главный герой выставки – город Псков с его величественным Кремлем и небольшими уютными храмами, узенькими улочками и живописными набережными, отметили в музее.

Древний город ни одно десятилетие привлекает художников своей стариной и особенной атмосферой. После Великой Отечественной войны, которая нанесла серьезный урон облику города, Псков постепенно восстанавливается, отстраиваются новые кварталы. Эти страницы жизни Пскова запечатлены в более чем 30 произведениях художников, представленных на выставке. Самая ранняя по времени создания картина принадлежит кисти неизвестного художника первой половины XIX века и показывает Псковский кремль с не сохранившимся Благовещенским собором и ветшающими от времени пряслами крепостных стен, представляя своего рода живописный документ.

Дореволюционный Псков предстает в небольших по формату работах К. И. Горбатова и В. К. Турбасова. Псков послевоенный запечатлен в произведениях М. П. Кончаловского, И. И. Годлевского, Э. М. Гинзбург, А. С. Силина, А. Д. Кириллова и других. Попытка осмыслить, как выглядел древний город в период своего расцвета (XVI-XVII вв.), предпринята в живописных полотнах-реконструкциях А. А. Ивановского и М. В. Шведенкова. Образ Пскова глазами художников нынешнего столетия представлен в работах А. Г. Стройло, С. А. Данчева, А. В. Тыщенко. Наряду с профессиональными авторами выставка включает картины самобытных художников-наивистов Н. А. Комолова и И. В. Болдузева.

На выставке можно увидеть оригинальные живописные работы, несколько графических листов и произведения в смешанной технике, посвященные Пскову.