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Культура

Умер известный псковский саксофонист Аркадий Галковский

15.12.2023 13:37|ПсковКомментариев: 1

Первый главный дирижер Симфонического оркестра Псковской областной филармонии, известный саксофонист, преподаватель музыкального отделения Псковского областного колледжа искусств Аркадий Галковский скончался 15 декабря, сообщила Псковской Ленте Новостей председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

«Это большая утрата для всех нас! Джазовый коллектив Аркадия Галковского был бессменным участником культурных мероприятий нашего региона. На протяжении 20 лет концерты "Джаз в Рождество" в Псковской областной филармонии пользовались неизменной популярностью у псковичей», – написала Ольга Тимофеева.

Аркадий Галковский вёл большую профориентационную и просветительскую работу с молодёжью Пскова и области. Студенты всегда говорили о нём с большой любовью и уважением.

«Глубоко скорбим по поводу ухода из жизни нашего дорогого Аркадия Валентиновича. Его талант, преданность музыке и неоценимый вклад в развитие музыкальной культуры Пскова оставят неизгладимый след в сердцах всех, кто его знал и ценил. Комитет по культуре выражает глубокие соболезнования его семье, друзьям и коллегам. Пусть земля будет ему пухом!» – добавила председатель комитета.

Аркадий Галковский - музыкант–исполнитель, преподаватель Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова и школы для одаренных детей «Камертон», джазмен, лауреат международного джазового конкурса имени Олега Лундстрема, член Всероссийского духового общества, основатель и на протяжении 7 лет (с 1997 по 2004 год) главный дирижер и художественный руководитель Псковского областного симфонического оркестра.

В творческом архиве музыканта – участие в творческих проектах «Песни Победы», «Джазовые концерты для молодежи», «Русский бал в Тарту», «Спасибо Медикам!», «Старые новые песни», создание музыкальных импровизаций к картинам на открытии художественных выставок, совместные выступления с российско-немецким музыкантом Никитой Воловым, работа в жюри региональных и всероссийских музыкальных конкурсов и фестивалей.

С 2003 года Аркадий Галковский активно участвовал в проектах социальной направленности с воспитанниками Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Псковской области, Интеграционных мастерских имени В. П. Шмитца: «Солидарность», «Рур-рок. Мы вместе», «Другое искусство».

Источник: Псковская Лента Новостей
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