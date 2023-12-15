Культура

Умер известный псковский саксофонист Аркадий Галковский

Первый главный дирижер Симфонического оркестра Псковской областной филармонии, известный саксофонист, преподаватель музыкального отделения Псковского областного колледжа искусств Аркадий Галковский скончался 15 декабря, сообщила Псковской Ленте Новостей председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева.

«Это большая утрата для всех нас! Джазовый коллектив Аркадия Галковского был бессменным участником культурных мероприятий нашего региона. На протяжении 20 лет концерты "Джаз в Рождество" в Псковской областной филармонии пользовались неизменной популярностью у псковичей», – написала Ольга Тимофеева.

Аркадий Галковский вёл большую профориентационную и просветительскую работу с молодёжью Пскова и области. Студенты всегда говорили о нём с большой любовью и уважением.

«Глубоко скорбим по поводу ухода из жизни нашего дорогого Аркадия Валентиновича. Его талант, преданность музыке и неоценимый вклад в развитие музыкальной культуры Пскова оставят неизгладимый след в сердцах всех, кто его знал и ценил. Комитет по культуре выражает глубокие соболезнования его семье, друзьям и коллегам. Пусть земля будет ему пухом!» – добавила председатель комитета.