Культура

Музей-заповедник «Изборск» опубликовал календарь главных событий на 2024 год

Календарь основных событий на 2024 год опубликовал музей-заповедник «Изборск». Подробнее о грядущих мероприятиях Псковской Ленте Новостей рассказали в музее.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

«Уже в марте мы ждем всех в Изборске на Масленице! 17 марта вы сможете угоститься изборскими блинами, поиграть в весёлые игры в Изборской крепости, посетить музейные экспозиции и многое другое. А 18 мая приглашаем присоединиться всероссийской культурной акции "Ночь музеев"», - рассказали в музее.

Традиционно в первые выходные июня в Изборске (7-9) состоится фестиваль раннесредневековой культуры Руси и её соседей «Исаборг», где можно будет погрузиться в атмосферу того времени и посмотреть на ожившую историю своими глазами. А 13-14 июля для участия во всероссийском фестивале авторской песни и поэзии «Изборская крепость» в Изборск снова приедут известные барды и поэты со всей России.

«3 августа состоится одно из самых ярких мероприятий в событийной афише Псковской области – фестиваль военно-исторической реконструкции средневековой культуры "Железный град". 28 августа приглашаем вас на уже полюбившийся всем этнокультурный фестиваль народа сето "Сетомаа. Семейные встречи"», - добавили в учреждении.

4 ноября Изборский музей-заповедник приглашает всех провести время на вссероссийской культурной акции «Ночь искусств».

Заранее записаться на экскурсии и интерактивные программы и квесты в Изборском музее можно по телефону: 8 (8112) 33-16-17.