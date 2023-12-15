Культура

Новогодний бал по мотивам известного фильма пройдет в Пскове 3 января

О программе молодёжного новогоднего бала «Танцуют все!», который пройдёт в псковских Приказных палатах 3 января в рамках концепции, основанной на известном фильме «Иван Васильевич меняет профессию», рассказали Псковской Ленте Новостей в городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

В программе мероприятия предусмотрено два отделения: в первом будут исполнены гросфатер, контрданс «Весёлый парень», полька на троих, полька «Бравада», конский бранль, танец «Дес Клевес», галопад; во втором отделении можно будет станцевать испанский вальс, французскую кадриль в колонну, контрданс «Гребите дружно, моряки», па-де-труа, гусарскую польку, па-де-грас, галоп Гибсона и марш «Рим».

Отметим, зарегистрировавшиеся участники на протяжении ноября и декабря разучивают все танцевальные движения с хореографом и преподавателем исторических танцев Светланой Бурдонос. Заключительные репетиции запланированы на 19 и 28 декабря.

Количество мест ограничено, поэтому организаторы рекомендуют бронировать билеты заранее.

Организаторами бала стали Псковский городской молодёжный центр и Псковский музей-заповедник.