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Культура

Концерт группы из Никарагуа LiberArte пройдет в Пскове 23 декабря

20.12.2023 22:38|ПсковКомментариев: 0

Выступление группы LiberArte (Никарагуа) состоится в Псковском областном колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова (улица Набат, 5) 23 декабря в рамках фестиваля «Единством сильны». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Творческий коллектив LiberArte был создан несколько лет назад и объединяет талантливых молодых музыкантов и исполнителей, сочетающих в своём творчестве традиционные и популярные латиноамериканские ритмы и революционную тематику.

LiberArte - один из наиболее популярных и известных ансамблей в Никарагуа, музыканты группы постоянные участники телевизионных программ и народных праздников. Ансамбль неоднократно выступал в различных странах Латинской Америки - Сальвадоре, Венесуэле, Кубе и других странах.

Псковичи и гости города смогут посетить концерт группы LiberArte (Никарагуа) 23 декабря в 17.00 по адресу: Псков, улица Набат, 5 (отделение культуры и искусств).

Вход свободный.

Теги: #концерт
Источник: Псковская Лента Новостей
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