Культура

Президентский фонд культурных инициатив поддержал еще три проекта из Псковской области

Псковские проекты — в числе победителей первого конкурса Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) 2024 года. Федеральные гранты получат три организации. Сумма каждого — порядка 500 тысяч рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона..

При поддержке ПФКИ в Псковской области пройдет Международный фестиваль-конкурс циркового искусства «Псковский скоморох». Проект АНО «Псковский цирк «Циркачонок» направлен на развитие циркового искусства и привлечение внимания к данному направлению дополнительного образования в сфере культуры.

Благотворительный фонд развития местного сообщества «Добрый город» с использованием средств гранта планирует проведение цикла мероприятий в русской глубинке, на границе охранной зоны Полистовского заповедника: в деревне Гоголево Локнянского района и деревне Цевло Бежаницкого района. Мероприятия проекта будут направлены на популяризацию традиционных ценностей русской деревни и будут включать в себя местные культурные традиции деревень и события, которые призваны привлечь гостей и знакомить их с уникальной природной и культурной жизнью Полистовья.

Еще один проект-победитель - «Небесный остров Себеж. Проект-погружение в русские сказки и былины». Он посвящен внедрению интерактивного, квестового формата в работу с семьями с детьми из Псковской области для их сплочения в рамках совместной созидательной деятельности на тему изучения русских народных сказок.

Для проработки своих проектов и их дальнейшего сопровождения победители конкурса и авторы других проектов могут обратиться в региональный офис Президентского фонда культурных инициатив в Пскове. Он открылся в декабре этого года на базе Центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» благодаря договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и генерального директора фонда Романа Карманова.

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На площадке работают специалисты в области проектной деятельности, которые оказывают консультации, экспертную поддержку для желающих получить помощь в реализации проекта.