Общество

Региональный офис Президентского фонда культурных инициатив открылся в Пскове

Региональный проектный офис Президентского фонда культурных инициатив открылся в Псковской области на базе проектного офиса «Команда 2018» 11 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В открытии приняли участие заместитель генерального директора ПФКИ Евгений Мурахвери.

«У всех жителей Псковской области появится возможность прокачивать свои проекты, обращаться со всеми интересными идеями в проектный офис. Именно здесь будет происходить таинство разработки этих идей, здесь их смогут максимально раскрыть. Проектный офис для того и существует, чтобы можно было не бояться с любыми идеями приходить и разворачивать в проектную деятельность и, соответственно, в проекты для Президентского фонда культурных инициатив», — выступил он.

По его словам, открытие офиса именно на площадке «Команды 2018» имеет особенное значение для всех, так как это место объединило уже множество людей и проектов с 2018 года.

Также на открытии присутствовали первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева, председатель комитета по молодёжной политике Псковской области Кристина Лунёва и председатель ПРОО «Команда 2018» Михаил Васильев.

«У нас сегодня уникальное событие. Мы открываем очень важную, интересную и, пожалуй, самую креативную площадку. У нас большие перспективы, и при участии наших инициативных коллег мы сможем реализовать любые проекты», — сказала Вера Емельянова.

В рамках мероприятия подписано соглашение о взаимодействии между регионом и ПФКИ. Также пройдет круглый стол на тему: «Обсуждение стратегии развития проектного офиса ПФКИ в Псковской области».

На данный момент в России работает уже пять подобных офисов, в дальнейшем планируется открытие ещё в нескольких регионах страны.

Деятельность проектного офиса ПФКИ будет направлена на работу с представителями муниципальных учреждений культуры, НКО, индивидуальными предпринимателями и коммерческими организациями, а также жителями региона, заинтересованными в получении грантовой поддержки для своих творческих проектов. Специалисты проектного офиса будут проводить обучающие мероприятия, а также оказывать содействие в информационном сопровождении проектов-победителей грантового конкурса. В офисе можно будет также получить методические материалы.