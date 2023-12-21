Культура

Определена дата фестиваля «Довмонт Псковский»

Фестиваль исторической реконструкции «Довмонт Псковский» в третий раз пройдет в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В следующем году фестиваль состоится 29 июня. Гостей и участников праздника ждут историческая ярмарка, показательные выступления клубов исторической реконструкции, средневековая музыка, мастер-классы, площадки для детей и взрослых, турниры в различных номинациях.

Самыми зрелищной частью фестиваля станут поединки воинов за право обладать главным призом – хрустальным мечом князя Довмонта.

Местом проведения фестиваля остается Псковский кремль. Регистрация участников откроется 1 мая 2024 года.