Культура

Ретровыставка о выдающемся архитекторе открылась в Пскове

В минувшую пятницу в музее-квартире Юрия Спегальского в Пскове прошло открытие выставки «Чистый образ поколения», посвященной известному реставратору и архитектору Вере Лебедевой, которая занималась восстановлением памятников послевоенного областного центра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Гостей мероприятия приветствовала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Она отметила, что после войны было страшное, тяжелейшее время, и тому поколению было совершенно понятно, что самое главное – спасти величайшее архитектурное наследие. В их числе была и Вера Лебедева.

«Сейчас я смотрела на рабочие чертежи Мирожского монастыря. Это такая работа, такая вершина мастерства. Детали, которые представлены на нашей выставке, даже эта маленькая сумочка, они рождают образ женщины такой хрупкой, такой интересной, с таким чистым лицом. Но она вершила такие необыкновенные великие вещи. Хочется, чтобы эти имена были в нас и не забывались», – подчеркнула Светлана Мельникова.

Как отметила хранитель музейных предметов и куратор выставки Анна Новотроицкая, выставка представлена в стилистике 50-х и 60-х годов прошлого столетия, когда работала ее героиня. Гости музея-квартиры Спегальского увидят настоящую ретропрезентацию тех лет.

«В нашем выставочном пространстве представлены чертежи Веры Лебедевой, ее проекты, фотографии и личные вещи. К уникальным предметам можно отнести кованые гвозди и керамиды из храма Воскресения Христова в селе Пустое Воскресение. Эти экспонаты могут составить гордость любого столичного музея, даже такого, как музей архитектуры имени А. В. Щусева», – добавила Анна Новотроицкая.

Выставка работает с сегодняшнего дня в Мемориальном музее-квартире Ю. П. Спегальского по адресу: Октябрьский проспект, 14.