Культура

Исторический праздник «Воевода Шуйский» пройдёт в Пскове 24 августа

Исторический праздник «Воевода Шуйский», посвященный обороне Пскова от войск Стефана Батория, пройдёт в Пскове 24 августа 2024 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

«На протяжении всего дня у Покровской башни гости смогут посетить различные интерактивные площадки, где можно испытать ратные навыки на поле боя. После славной битвы свой досуг можно скрасить настольными играми, мастер-классами, посещением ярмарки и созданием ремесленных диковин», - рассказали в музее.

Организаторами исторического праздника выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодёжный центр и региональное отделение РВИО в Псковской области.

Напомним, праздник «Воевода Шуйский» в 2023 году достиг высокого медиаиндекса.