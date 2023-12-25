Культура

«Кадетский бал» состоялся в псковской гимназии №29

Первый «Кадетский бал» состоялся в гимназии №29 в Пскове. 20 пар кадетов классов пожарно-спасательной направленности исполнили полонез и вальс. Затем школьники поучаствовали в бальных развлекательных играх. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Пскова

С творческими номерами выступили вокальный коллектив «Позитив», театр танца «Русские узоры».

Мероприятие прошло в преддверии Дня спасателя Российской Федерации, который отмечается 27 декабря.